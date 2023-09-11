Китайский конкурент Tesla Model S с треском провалил тест на управляемость (видео)

BYD Han показал неплохой результат в тесте на слалом, но провалил лосиный тест. Электромобиль оказался слишком тяжелым для быстрых поворотов.

Эксперты проверили управляемость электромобиля BYD Han 2023 в двух сложных тестах. Китайский конкурент Tesla Model S не смог проехать лосиный тест на необходимой скорости. Видео с испытаний опубликовали на YouTube-канале km77.com.

BYD Han является среднеразмерным седаном, который доступен в гибридной и электрической версиях. Эта модель предлагает богатое оснащение и доступна с мощными силовыми установками.

Для тестов на управляемость электромобиль обули в шины Michelin Sport 4 размерностью 245/45 R19 спереди и сзади. Они подходят для мощных электрокаров.

Сперва BYD Han испытали в тесте на слалом. Электромобиль справился с полосой препятствий за 23,9 секунды, что является неплохим результатом. Электрический седан оказался быстрее BMW iX1 и Lexus NX.

Позже электрокар испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Для успешного прохождения испытания нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

BYD Han смог проехать полосу препятствий только на скорости 70 км/ч. На более высокой скорости он слишком широко заходит в повороты и задевает конусы.

BYD Han оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 517 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

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