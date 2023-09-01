Лосиный тест: кроссовер Ford Puma приятно удивил отточенной управляемостью (видео)

Ford Puma проехал полосу препятствий на скорости выше необходимой. Испытание проходил кроссовер с "мягким" гибридом мощностью 125 сил.

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Эксперты проверили управляемость компактного кроссовера Ford Puma в лосином тесте. Модель отлично справилась с этим сложным испытанием. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Ford Puma является одной из самых популярных моделей бренда. Этот кроссовер отличается стильным дизайном и приятной управляемостью.

Испытание проходил Ford Puma в версии EcoBoost MHEV ST-Line. Кроссовер оснащен "мягкой" гибридной силовой установкой с 1,0-литровым турбированным двигателем и электромотором мощностью 125 л.с. и 210 Нм крутящего момента.

Ford Puma EcoBoost MHEV ST-Line способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9,8 секунды. Максимальная скорость составляет 191 км/ч.

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Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Автомобилю необходимо маневрировать на скорости от 72 км/ч, чтобы успешно справиться с испытанием.

Ford Puma проходил лосиный тест с полной массой, которая составляет 1760 кг. Так условия испытания приближаются к реальным.

Водитель смог проехать полосу препятствий на скорости 78 км/ч. По словам экспертов, кроссовер обладает отличной управляемостью на уровне спорткаров.

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