Лосиний тест: кросовер Ford Puma приємно здивував відточеною керованістю (відео)

Ford Puma проїхав смугу перешкод на швидкості, вищій за необхідну. Випробування проходив кросовер з "м'яким" гібридом потужністю 125 сил.

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Експерти перевірили керованість компактного кросовера Ford Puma в лосиному тесті. Модель чудово впоралася з цим складним випробуванням. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Ford Puma є однією з найпопулярніших моделей бренду. Цей кросовер вирізняється стильним дизайном і приємною керованістю.

Випробування проходив Ford Puma у версії EcoBoost MHEV ST-Line. Кросовер оснащений "м'якою" гібридною силовою установкою з 1,0-літровим турбованим двигуном і електромотором потужністю 125 к.с. і 210 Нм крутного моменту.

Ford Puma EcoBoost MHEV ST-Line здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 9,8 секунди. Максимальна швидкість становить 191 км/год.

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Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Автомобілю необхідно маневрувати на швидкості від 72 км/год, щоб успішно впоратися з випробуванням.

Ford Puma проходив лосиний тест з повною масою, яка становить 1760 кг. Так умови випробування наближаються до реальних.

Водій зміг проїхати смугу перешкод на швидкості 78 км/год. За словами експертів, кросовер має чудову керованість на рівні спорткарів.

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