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Авто

Заряджений хетчбек Honda Civic розчарував своєю керованістю (відео)

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Фото: Скриншот | Honda Civic Type R показав погані результати в тестах на керованість

Honda Civic Type R не зміг впоратися з лосиним тестом. Заряджений хетчбек оснащений 329-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 5,4 секунди.

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Експерти перевірили керованість зарядженого хетчбека Honda Civic Type R 2023 у двох складних тестах. Керованість автомобіля виявилася далеко не найкращою. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Honda Civic Type R є найшвидшою модифікацією японського хетчбека. Ця також найпотужніша версія в історії моделі.

Хетчбек взули в шини Michelin Pilor Sport 4S розмірністю 265/30 R19 спереду й ззаду. Вони підходять для спортивних автомобілів.

Спершу Honda Civic Type R випробували в тесті на слалом. Хетчбек проїхав смугу перешкод за 23,8 секунди. Цей результат виявився гіршим, ніж у багатьох суперників.

Пізніше Honda Civic Type R випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Хетчбек зміг проїхати смугу перешкод на швидкості 74 км/год. Хетчбек не здатний увійти в поворот на вищій швидкості.

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Honda Civic Type R оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 329 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,4 секунди, а максимальна швидкість становить 275 км/год.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість електромобіля Porsche Taycan GTS у двох складних тестах.