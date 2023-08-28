Электромобиль Hyundai Ioniq 6 разочаровал экспертов своей управляемостью (видео)

Hyundai Ioniq 6 провалил лосиный тест и показал посредственный результат в тесте на слалом. Электромобиль оснащен 228-сильным электромотором и способен разгоняться до сотни за 7,4 секунды.

Related video

Эксперты проверили управляемость электромобиля Hyundai Ioniq 6 2023 в двух сложных тестах. Эксперты были разочарованы результатами модели. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Hyundai Ioniq 6 отличается авангардным дизайном и богатым оснащением. Стоимость электромобиля в Украине составляет от 1 998 600 гривен за базовую комплектацию.

Для испытания Hyundai Ioniq 6 обули в шины Nexen NFera Sport EV размерностью 245/55 R18 спереди и сзади. Они подходят для электромобилей.

Сперва электрокар испытали в тесте на слалом. Водитель смог проехать полосу препятствий за 24,9 секунды. Этот результат оказался хуже, чем у Subaru Solterra и Alfa Romeo Tonale.

Позже Hyundai Ioniq 6 испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Hyundai Ioniq 6 смог проехать полосу препятствий только на скорости 72 км/ч. Электрокар не смог входить в повороты на более высокой скорости.

Важно

Заряженный хэтчбек Honda Civic разочаровал своей управляемостью (видео)

Hyundai Ioniq 6 оснащен электромотором мощностью 228 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,4 секунды, а максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Ранее Фокус писал, что эксперты проверили управляемость электромобиля Tesla Model S Plaid в двух сложных тестах.