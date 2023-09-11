Кроссоверы — в тренде: названы самые популярные авто в Европе за 2023 год (фото)

Более половины авто, проданных в Европе в 2023 году, являются кроссоверами. Лидером рынка является электромобиль Tesla Model Y.

Спрос на кроссоверы растет с каждым годом. На европейском рынке их доля на рынке в 2023 году впервые превысила 50%. Об этом сообщает сайт Automotive News Europe.

Из 6,6 миллионов новых автомобилей, проданных в Европе за первое полугодие нынешнего года, 51% или 3,36 миллиона – это кроссоверы (из них 2,13 млн – компактные кроссоверы). Для сравнения: за аналогичный период 2022 года их доля составляла 48%.

Volkswagen T-Roc попал в тройку лидеров европейского авторынка Фото: Volkswagen

Лидером европейского рынка в 2023 году стал электрический кроссовер Tesla Model Y – продано 138 152 этих авто. Второе место занимает Dacia Sandero (124 190 авто), а третье – Volkswagen T-Roc (110 692).

Самые популярные авто в Европе за 2023 год:

Tesla Model Y – 138 152 авто. Dacia Sandero – 124 190. Volkswagen T-Roc – 111 692. Peugeot 208 – 105 699. Opel Corsa – 105 637. Renault Clio – 100 298. Toyota Yaris Cross – 96 849. Fiat 500 – 90 464. Volkswagen Golf – 88 899. Dacia/Renault Duster – 86 872.

Эксперты прогнозируют, что доля кроссоверов на рынке будет расти. Основная причина для этого – введение новых эко-стандартов Евро-7. Это сделает нерентабельным выпуск компактных бюджетных моделей, которые сейчас присутствуют в ТОП-10 лидеров наряду с кроссоверами. Ранее по этой причине уже прекратили выпуск Ford Fiesta.

Также Фокус сообщал, что кроссоверы лидируют и на украинском авторынке.