В школу "с ветерком": старый автобус превратили в нестандартный спорткар (фото)

Этот Chevrolet Express 3500 Cargo гораздо быстрее других школьных автобусов. Автомобиль получил массивный нагнетатель с воздушным охлаждением.

В США на продажу выставили школьный автобус Chevrolet Express 3500 Cargo 2008 года. Автомобиль получил необычный тюнинг и мощный двигатель V8 с нагнетателем. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Этот школьный автобус с короткой колесной базой внешне почти не отличается от стандартной модели, за исключением нагнетателя и его охлаждения, которые не помещаются под капотом.

Двигатель получил нагнетатель Фото: Facebook

Также Chevrolet Express 3500 Cargo получил новые колесные диски. Они обуты в толстые спортивные шины.

Внутри установлены семь спортивных сидений. Они имеют трехточечные ремни безопасности желтого цвета.

Интерьер рассчитан на семь посадочных мест Фото: Facebook

Также в интерьере можно найти телевизор и кондиционер. Они сделают поездку немного комфортнее для водителя и пассажиров.

Под капотом находится двигатель Chevrolet V8. Его мощность неизвестна, но можно заметить, что он дополнен нагнетателем The Blower Shop 4-71.

Автобус находится в Гудзоне, штат Нью-Гэмпшир. Стоимость этого авто составляет 22 500 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в штате Огайо 32-летний мужчина угнал школьный автобус, пока его водитель вышел из транспорта.