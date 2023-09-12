Испанский брат Volkswagen Golf: новый хэтчбек от Seat рассекретили до премьеры (фото)

Cupra Leon получит измененный дизайн и обновленный интерьер. Новинка будет доступна в нескольких версиях с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой.

Обновленный хэтчбек Cupra Leon 2024 модельного года заметили во время тестов на дорогах. Новинка получит измененный дизайн в стиле "старших" моделей бренда. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Cupra Leon 2024 модельного года получит новую решетку радиатора и передние фары. Они будут выполнены в фирменном стиле бренда.

Спереди появится новая оптика Фото: autoevolution.com

Задняя часть хэтчбека также изменится. Появится новый бампер, а фонари станут компактнее.

Задняя часть хэтчбека также изменится

Для обновленного Cupra Leon предложат новые колесные диски. Помимо этого в будущем появится универсал Sportstourer и заряженная версия VZ мощностью 300 л.с.

В интерьере не произойдет радикальных изменений. Вероятнее всего, новинка получит обновленную информационно-развлекательную систему и расширенный список оснащения.

Ожидается, что Cupra Leon 2024 модельного года будет предложен с теми же силовыми установками, что и текущая модель. Среди них бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная модификация.

Ранее Фокус сообщал, что обновленный Cupra Formentor 2024 года заметили во время тестов на дорогах почти без камуфляжа.