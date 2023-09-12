Mercedes-Benz Vito превратили в практичный дом на колесах для бездорожья (фото)

Mercedes-Benz V 250d 4Matic Geotrek Edition поступит в продажу уже в этом году. Внутри дома на колесах есть раковина, холодильник и кровать.

Немецкое тюнинг-ателье Van Sports превратило Mercedes-Benz V 250d 4Matic в дом на колесах. Кемпер Geotrek Edition предназначен для поездок по бездорожью. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Mercedes-Benz V 250d 4Matic Geotrek Edition окрашен в черный цвет с пластиковыми бамперами VP Gravity. Также микроавтобус получил более широкие крылья.

Mercedes-Benz V 250d 4Matic Geotrek Edition отличается новыми 18-дюймовыми колесными дисками бронзового цвета. Они обуты во внедорожные шины General Grabber размером 235/55. Помимо этого микроавтобус получил увеличенный на 52 мм дорожный просвет.

На крыше разместили жилой отсек Фото: Van Sports

Внутри могут разместиться четыре человека. На крыше находится жилой отсек, а в интерьере расположены раковина и холодильник. Также предусмотрен душ на открытом воздухе.

Mercedes-Benz V 250d 4Matic Geotrek Edition поступит в продажу уже в этом году. Стоимость дома на колесах пока неизвестна.

Передняя часть интерьера осталась без изменений Фото: Van Sports

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