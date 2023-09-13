В США показали необычный автомобиль с оригинальным рулем и прозрачными дверями (видео)

Концепт-кар Driving While Black призван обратить внимание общественности на проблемы чернокожих. Конструкция авто основана на 7 реальных инцидентах, которые произошли в США.

Накануне открытия автошоу в Детройте был представлен концепт-кар Driving While Black (DWB). Этот автомобиль назвали "лучшим автомобилем для чернокожих". Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Сперва может показаться, что DWB является насмешкой над чернокожим населением, но все совсем наоборот. Этот автомобиль был создан компаниями Critical Mass, Goodby Silverstein & Partners и Courageous Conversation Global Foundation.

Конструкция концепт-кара основана на 7 реальных инцидентах, в которых погибали чернокожие водители. Все они связаны с превышением полномочий полицейскими.

DWB получил прозрачные двери, которые позволяют "устранить все подозрения". Капот автомобиля также выполнен из прозрачного материала, а под ним нет двигателя.

Седан получил прозрачные двери Фото: Скриншот

В интерьере установлено рулевое колесо необычной формы. Благодаря ей руки водителя всегда будут оставаться на виду, если его остановит полицейский. Помимо этого предусмотрены сканеры отпечатков пальцев, которые позволяют отображать данные о том, кто сидит за рулем, в реальном времени.

В интерьере установлен необычный руль Фото: Скриншот

Также в салоне нет бардачка, чтобы водитель и его пассажир не могли спрятать там что-то запрещенное. По этой же причине избавились и от багажника.

Внешний вид седана выполнен в стиле старого Oldsmobile. В похожем автомобиле в 2016 году был убит чернокожий мужчина по имени Филандо Кастиле. После этого в Далласе произошли массовые протесты.

6 июля 2016 года Филандо Кастиле остановили полицейские из-за сломанного заднего фонаря. Сперва диалог проходил в спокойном тоне и мужчина показал правоохранителям свои документы. Позже Филандо Кастиле признался, что в салоне его автомобиля есть пистолет. После этих слов обстановка стала напряженной и полицейские приказали мужчине не доставать оружие. Он ответил, что не собирается этого делать. Несмотря на то, что Филандо Кастиле держал руки на виду, полицейский совершил семь выстрелов по автомобилю, пять из которых попали в водителя. От полученных ранений он скончался на месте.

В Courageous Conversation Global Foundation заявили, что в США чернокожих водителей на 20% чаще останавливает полиция. Вероятность того, что они будут убиты полицейскими во время остановки в три раза выше, чем у людей с другим цветом кожи.

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