Электромобиль Porsche Taycan установил необычный мировой рекорд (фото)

Два Porsche Taycan Cross Turismo отправились в сложное путешествие. Точкой назначения стала вершина, расположенная на высоте 5350 м над уровнем моря.

Внедорожный электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Универсал смог подняться на высоту 5350 м над уровнем моря. Об этом рассказали на странице бренда в Instagram.

Porsche устроили необычное путешествие с участием двух Taycan 4 Cross Tursimo от озера Айдин. За 10 дней электромобили преодолели маршрут протяженностью 2783 км.

Во время заезда электрокарам предстояло справиться с экстремальными погодными условиями, резкими перепадами температуры и давления воздуха. Несмотря на все трудности, оба авто отлично справились с поставленной задачей.

По пути Porsche Taycan 4 Cross Tursimo несколько заряжались на зарядных станциях мощностью от 22 до 120 кВт. Также заряд пополняли с помощью грузовика с зарядным устройством.

Местом назначения этого путешествия стала вершина Хунта Дабана в Тибете, которая расположена на высоте 5350 м над уровнем моря. Электромобили поднялись на 5570 м выше изначальной точки старта, что является мировым рекордом.

Ранее Фокус писал, что внедорожный универсал Porsche Taycan Cross Turismo получил необычный тюнинг.