Яхта на колесах: представлен роскошный Гелендваген для сурового бездорожья (фото)

Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4² будет выпущен ограниченным тиражом в 10 экземпляров. Внедорожник оснащен 850-сильным двигателем V8.

Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило свое новое творение — Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4². Это роскошная версия экстремального внедорожника. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4² окрасили в серый цвет. Также внедорожник получил новый кузовной обвес с элементами из карбона и измененную решетку радиатора. На крыше установлена дополнительная светотехника.

Внедорожник получил карбоновый спойлер и задний кенгурятник. Помимо этого авто оснастили более широкими колесными арками.

Все Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4 собираются вручную Фото: Mansory

Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4² получил новые 22-дюймовые колесные диски серого цвета. Они обуты во внедорожные шины размером 325/55.

Интерьер выполнен из кожи белого и синего цветов. Также во внутренней отделке присутствует синее углеволокно.

Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4 получил роскошный интерьер Фото: Mansory

Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4² оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 850 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Динамические характеристики внедорожника не раскрываются.

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