Для бездорожья и не только: представлен новый пикап Jeep (фото)

Пикап Jeep Gladiator изменился внешне, получил современное оборудование и новые дорогие версии. Модель оснащают 3,6-литровым бензиновым V6.

На Детройтском автосалоне презентован новый Jeep Gladiator 2024. Пикап прошел модернизацию вслед за родственным внедорожником Jeep Wrangler. Его подробности раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Дизайн Jeep Gladiator обновился в духе собрата Wrangler – пикап получил новую решетку радиатора. Она меньше, но при этом улучшила охлаждение двигателя.

Jeep Gladiator 2024 года узнается по новой решетке радиатора Фото: Stellantis

Кроме того, линейку пополнили сразу две дорогие внедорожные версии – Jeep Gladiator Mojave X и Rubicon X. Им увеличили клиренс, установили усиленные мосты и огромные 33-дюймовые шины.

Главное новшество в салоне Jeep Gladiator 2024 – современная мультимедийная система с увеличенным 12,3-дюймовым тачскрином и беспроводными Apple CarPlay Android Auto.

Версия Rubicon X получила 33-дюймовые внедорожные шины Фото: Stellantis

В Jeep Gladiator Rubicon X и Mojave X салон отделан дорогой кожей Nappa. Сиденья получили электропривод и подогрев, также обогревается руль.

Пикап Jeep Gladiator потерял дизель и пока доступен только с 3,6-литровым бензиновым V6 мощностью 285 л. с. Позже должен появиться 375-сильный подзаряжаемый гибрид — у Jeep Wrangler такая версия уже есть.

В салоне установлен увеличенный тачскрин новой мультимедийной системы Фото: Stellantis

Новый Jeep Gladiator 2024 доступен с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей, а в Rubicon X есть блокировка заднего дифференциала.

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