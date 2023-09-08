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В США выпущен пятимиллионный Jeep Wrangler (фото)

Jeep Wrangler, внедорожник Jeep, Jeep Willys
Фото: Stellantis | Jeep Wrangler является наследником Willys

Jeep Wrangler выпускают с 1986 года и он является прямым наследником знаменитого Willys. Все версии модели отличаются классическим дизайном и рамной компоновкой.

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В истории культового Jeep Wrangler – новая веха: выпущено 5 миллионов внедорожников. "Юбилейный" автомобиль выпущен в США и отправился к дилеру в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Jeep Wrangler, внедорожник Jeep, Jeep Willys Fullscreen
Первый Jeep Wrangler 1986 года
Фото: Stellantis

Пятимиллионный внедорожник Jeep Wrangler является особенным, ведь автомобиль получил дополнительные внедорожные аксессуары от подразделения Mopar на сумму в 5000 долларов.

Jeep Wrangler нельзя назвать бюджетной моделью, но он является довольно массовым. Внедорожник является прямым наследником знаменитого Willys.

Jeep Wrangler, внедорожник Jeep, Jeep Willys Fullscreen
Jeep Wrangler сохраняет классический дизайн и рамную компоновку
Фото: Stellantis

Первый Jeep Wrangler YJ дебютировал в 1986 году как преемник модели Jeep CJ, которая, по сути, являлась "гражданской" версией Willys. С тех пор выпустили уже четыре поколения внедорожника.

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Концепция Jeep Wrangler не менялась на протяжении 37 лет – он оставался рамным внедорожником с упором на проходимость. В арсенале модели – раздаточная коробка и блокировки дифференциалов, а крыша и двери авто выполнены съемными. Классическим остается и дизайн Jeep.

Jeep Wrangler, внедорожник Jeep, Jeep Willys Fullscreen
Двери и крыша Wrangler снимаются
Фото: Stellantis

Со временем линейку Jeep Wrangler расширили удлиненная четырехдверная версия и пикап Gladiator. Появились дизельные версии и мощный спортивный вариант с V8, а с недавних пор в линейке есть и подзаряжаемый гибрид.

Ранее Фокус рассказывал, что Jeep Wrangler получил версию в стиле "Парка Юрского периода".

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