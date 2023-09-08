В США выпущен пятимиллионный Jeep Wrangler (фото)

Jeep Wrangler выпускают с 1986 года и он является прямым наследником знаменитого Willys. Все версии модели отличаются классическим дизайном и рамной компоновкой.

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В истории культового Jeep Wrangler – новая веха: выпущено 5 миллионов внедорожников. "Юбилейный" автомобиль выпущен в США и отправился к дилеру в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Первый Jeep Wrangler 1986 года Фото: Stellantis

Пятимиллионный внедорожник Jeep Wrangler является особенным, ведь автомобиль получил дополнительные внедорожные аксессуары от подразделения Mopar на сумму в 5000 долларов.

Jeep Wrangler нельзя назвать бюджетной моделью, но он является довольно массовым. Внедорожник является прямым наследником знаменитого Willys.

Jeep Wrangler сохраняет классический дизайн и рамную компоновку Фото: Stellantis

Первый Jeep Wrangler YJ дебютировал в 1986 году как преемник модели Jeep CJ, которая, по сути, являлась "гражданской" версией Willys. С тех пор выпустили уже четыре поколения внедорожника.

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Концепция Jeep Wrangler не менялась на протяжении 37 лет – он оставался рамным внедорожником с упором на проходимость. В арсенале модели – раздаточная коробка и блокировки дифференциалов, а крыша и двери авто выполнены съемными. Классическим остается и дизайн Jeep.

Двери и крыша Wrangler снимаются Фото: Stellantis

Со временем линейку Jeep Wrangler расширили удлиненная четырехдверная версия и пикап Gladiator. Появились дизельные версии и мощный спортивный вариант с V8, а с недавних пор в линейке есть и подзаряжаемый гибрид.

Ранее Фокус рассказывал, что Jeep Wrangler получил версию в стиле "Парка Юрского периода".

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