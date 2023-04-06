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Авто

Представлен новый Jeep Wrangler 2024: как изменился культовый внедорожник (фото)

Jeep Wrangler 2024, Jeep Wrangler, новый Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Rubicon
Фото: Stellantis | Jeep Wrangler 2024 узнается по новой решетке радиатора

Jeep Wrangler 2024 изменился внешне и получил современную мультимедийную систему. Линейку модели пополнила топовая экстремальная версия Rubicon X.

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На автошоу в Нью-Йорке презентовали новый Jeep Wrangler. Культовый внедорожник прошел фейслифтинг и поступит в продажу во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Jeep Wrangler 2024, Jeep Wrangler, новый Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Rubicon Fullscreen
Линейку пополнил новый топовый вариант Rubicon X
Фото: Stellantis

Новый Jeep Wrangler 2024 узнается по уменьшенной решетке радиатора, которую теперь красят в черный цвет. Она не только изменила дизайн передней части, но и улучшила охлаждение двигателя.

новый Jeep Wrangler, Jeep Wrangler 2024, Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Rubicon Fullscreen
Продажи Jeep Wrangler 2024 стартуют во второй половине нынешнего года
Фото: Stellantis

Кроме того, появился новый топовый Jeep Wrangler Rubicon X. У него стальные бамперы, огромные 35-дюймовые диски и улучшенная трансмиссия, а за доплату предложена лебедка.

Салон Jeep Wrangler, новый Jeep Wrangler, Jeep Wrangler 2024, Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Rubicon Fullscreen
На центральной панели установлен большой тачскрин
Фото: Stellantis

Главное новшество в салоне Jeep Wrangler 2024 – увеличенный 12,4-дюймовый тачскрин с улучшенной мультимедийной системой. Его установка потребовала изменить центральную панель. В версии Rubicon X сиденья обшиты кожей Nappa и дополнены электроприводом.

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Двигатели Jeep Wrangler 2024 остались прежними. Внедорожник оснащают бензиновыми моторами объемом 2,0 л (270 л. с.), 3,6 л (285 л. с.) и 6,4 л (470 л. с.), а также турбодизелями объемом 2,2 л (200 л. с.) и 3,0 л (260 л. с.). Остался в линейке и 375-сильный подзаряжаемый гибрид Jeep Wrangler 4xe.

Jeep Wrangler, новый Jeep Wrangler, Jeep Wrangler 2024, Jeep Wrangler Rubicon Fullscreen
К 2025 году все Jeep Wrangler будут электрифицированы
Фото: Stellantis

Впрочем, вскоре ожидается второй этап модернизации в ходе которого все версии Jeep Wrangler будут электрифицированы. Он запланирован на 2024-2025 годы.

Ранее Фокус сообщал, что новые электромобили Jeep впервые попали на фото.

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