Представлен новый Jeep Wrangler 2024: как изменился культовый внедорожник (фото)
Jeep Wrangler 2024 изменился внешне и получил современную мультимедийную систему. Линейку модели пополнила топовая экстремальная версия Rubicon X.
На автошоу в Нью-Йорке презентовали новый Jeep Wrangler. Культовый внедорожник прошел фейслифтинг и поступит в продажу во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Новый Jeep Wrangler 2024 узнается по уменьшенной решетке радиатора, которую теперь красят в черный цвет. Она не только изменила дизайн передней части, но и улучшила охлаждение двигателя.
Кроме того, появился новый топовый Jeep Wrangler Rubicon X. У него стальные бамперы, огромные 35-дюймовые диски и улучшенная трансмиссия, а за доплату предложена лебедка.
Главное новшество в салоне Jeep Wrangler 2024 – увеличенный 12,4-дюймовый тачскрин с улучшенной мультимедийной системой. Его установка потребовала изменить центральную панель. В версии Rubicon X сиденья обшиты кожей Nappa и дополнены электроприводом.Важно
Двигатели Jeep Wrangler 2024 остались прежними. Внедорожник оснащают бензиновыми моторами объемом 2,0 л (270 л. с.), 3,6 л (285 л. с.) и 6,4 л (470 л. с.), а также турбодизелями объемом 2,2 л (200 л. с.) и 3,0 л (260 л. с.). Остался в линейке и 375-сильный подзаряжаемый гибрид Jeep Wrangler 4xe.
Впрочем, вскоре ожидается второй этап модернизации в ходе которого все версии Jeep Wrangler будут электрифицированы. Он запланирован на 2024-2025 годы.
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