Представлено новий Jeep Wrangler 2024: як змінився культовий позашляховик (фото)

Jeep Wrangler 2024 змінився зовні та отримав сучасну мультимедійну систему. Лінійку моделі поповнила топова екстремальна версія Rubicon X.

Related video

На автошоу в Нью-Йорку презентували новий Jeep Wrangler. Культовий позашляховик пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж у другій половині цього року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Лінійку поповнив новий топовий варіант Rubicon X Фото: Stellantis

Новий Jeep Wrangler 2024 впізнається за зменшеними решітками радіатора, які тепер фарбують у чорний колір. Вона не лише змінила дизайн передньої частини, а й покращила охолодження двигуна.

Продаж Jeep Wrangler 2024 стартує в другій половині нинішнього року Фото: Stellantis

Крім того, з'явився новий топовий Jeep Wrangler Rubicon X. У нього сталеві бампери, величезні 35-дюймові диски та покращена трансмісія, а за доплату запропоновано лебідку.

На центральній панелі встановлено великий тачскрін Фото: Stellantis

Головне нововведення в салоні Jeep Wrangler 2024 – збільшений 12,4-дюймовий тачскрін із покращеною мультимедійною системою. Його установка вимагає змінити центральну панель. У версії Rubicon X сидіння обшиті шкірою Nappa та доповнені електроприводом.

Важливо

"Великодні" позашляховики: Jeep презентував відразу сім нових моделей (фото)

Двигуни Jeep Wrangler 2024 залишилися незмінними. Позашляховик оснащують бензиновими моторами об'ємом 2,0 л (270 к. с.), 3,6 л (285 к. с.) та 6,4 л (470 к. с.), а також турбодизелями об'ємом 2,2 л ( 200 к. с.) та 3,0 л (260 к. с.). Залишився в лінійці і 375-сильний гібрид Jeep Wrangler 4xe, що заряджається.

До 2025 року всі Jeep Wrangler будуть електрифіковані Фото: Stellantis

Втім, незабаром очікується другий етап модернізації, під час якого всі версії Jeep Wrangler будуть електрифіковані. Він запланований на 2024-2025 роки.

Раніше Фокус повідомляв, що нові електромобілі Jeep уперше потрапили на фото.

Також ми писали, що Suzuki Jimny отримав тюнінг у стилі Jeep Cherokee.