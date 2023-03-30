"Великодні" позашляховики: Jeep презентував відразу сім нових моделей (фото)
Нові Jeep підготували до серйозного бездоріжжя — їм збільшили кліренс та встановили позашляхові шини. Частина моделей отримали гібридні й електричні установки.
Jeep представив сім нових позашляховиків. Концепт-кари покажуть публіці на щорічному великодньому сафарі в американській пустелі Моаб. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Позашляхове сафарі Jeep традиційно проводять на Великдень ось уже 57 років і цьогоріч воно пройде з 1 по 9 квітня. Захід збирає любителів штурмувати бездоріжжя, а автовиробник демонструє там свої яскраві концепт-кари.
Концепти Jeep створюють з використанням аксесуарів, які знаходяться у вільному продажу, тобто теоретично такі авто можна відтворити своїми руками. У нинішньому році більшість концепт-карів збудували на базі Jeep Wrangler.
Jeep Wrangler 4xe Rubicon
Гібрид Jeep Wrangler 4xe, що заряджається, отримав пневмопідвіску зі змінним у межах 300-400 мм кліренсом, 37-дюймові позашляхові шини і лебідку. Його пофарбували у пурпуровий колір, а на капоті з'явилася графіка.Важливо
Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure
У цьому випадку тюнінг Jeep Wrangler 4xe більш ґрунтовний. Замість дверей у нього дуги, а решітка радіатора та запасне колесо отримали захист. На даху з'явилась додаткова оптика. У салоні додані відсіки для дрібної поклажі. Кліренс Jeep Wrangler збільшений до 314 мм, також встановлена позашляхова гума.
Jeep Scrambler 392
Заряджений Jeep Wrangler 392 перетворили на оригінальний компактний пікап. У нього немає дверей, а кузовні панелі виготовлені з карбону. Тюнінг Jeep Wrangler також включає встановлення пневмопідвіски зі змінним кліренсом і величезних 40-дюймових шин. Під капотом встановлений 6,4-літровий V8 на 476 к. с.
Jeep Gladiator Rubicon Sideburn
Пікап Jeep Gladiator підготували до подорожей по бездоріжжю. У нього новий кузов із запасним колесом та нішами для каністр із питною водою. Також змонтована лебідка, а захист решітки радіатора відкидається і перетворюється на лаву. На даху з'явилась додаткова оптика. Кліренс пікапа виріс до 333 мм та встановлені 37-дюймові шини.
Jeep Wrangler Magneto 3.0
Цей Wrangler також є пікапом, але має 650-сильний електромотор. Цікаво, що позашляховик залишився 6-ступінчастою механічною КПП і роздаткою з понижувальною передачею. Електромобіль Jeep оснащений регульованою системою рекуперативного гальмування та технологією допомоги на спуску Hill Descent Control.Важливо
Jeep Grand Wagoneer Overland
Флагманський Jeep Grand Wagoneer переробили у дім на колесах. Розкішний позашляховик отримав двомісний намет на даху, а в його салоні замість задніх сидінь встановили крісла-пуфи. Підлога авто оброблена водостійким матеріалом. Крім того, дорожній просвіт збільшено до 292 мм та встановлена 35-дюймова позашляхова гума.
Jeep Cherokee 4xe
Вінтажний Jeep Cherokee 1978 отримав сучасну гібридну установку на 375 к. с. та 8-ступінчастий автомат від Wrangler. На додачу, тюнери зняли задні вікна, а замість сидінь другого ряду в салоні з'явилося запасне колесо. Позашляховику замінили бампери, збільшили кліренс, а також встановили лебідку та 37-дюймові шини. Пофарбували авто у стилістиці 70-х років.
Раніше Фокус повідомляв, що Jeep Cherokee зняли з виробництва. На зміну йому прийде електромобіль.
Також ми писали, що Ford показав недорогий пікап для серйозного бездоріжжя.