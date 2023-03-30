"Великодні" позашляховики: Jeep презентував відразу сім нових моделей (фото)

Нові Jeep підготували до серйозного бездоріжжя — їм збільшили кліренс та встановили позашляхові шини. Частина моделей отримали гібридні й електричні установки.

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Jeep представив сім нових позашляховиків. Концепт-кари покажуть публіці на щорічному великодньому сафарі в американській пустелі Моаб. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Позашляхове сафарі Jeep традиційно проводять на Великдень ось уже 57 років і цьогоріч воно пройде з 1 по 9 квітня. Захід збирає любителів штурмувати бездоріжжя, а автовиробник демонструє там свої яскраві концепт-кари.

Концепти Jeep створюють з використанням аксесуарів, які знаходяться у вільному продажу, тобто теоретично такі авто можна відтворити своїми руками. У нинішньому році більшість концепт-карів збудували на базі Jeep Wrangler.

Jeep Wrangler 4xe Rubicon

Jeep Wrangler 4xe Rubicon Фото: Stellantis

Гібрид Jeep Wrangler 4xe, що заряджається, отримав пневмопідвіску зі змінним у межах 300-400 мм кліренсом, 37-дюймові позашляхові шини і лебідку. Його пофарбували у пурпуровий колір, а на капоті з'явилася графіка.

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Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Фото: Stellantis

У цьому випадку тюнінг Jeep Wrangler 4xe більш ґрунтовний. Замість дверей у нього дуги, а решітка радіатора та запасне колесо отримали захист. На даху з'явилась додаткова оптика. У салоні додані відсіки для дрібної поклажі. Кліренс Jeep Wrangler збільшений до 314 мм, також встановлена позашляхова гума.

Jeep Scrambler 392

Jeep Scrambler 392

Заряджений Jeep Wrangler 392 перетворили на оригінальний компактний пікап. У нього немає дверей, а кузовні панелі виготовлені з карбону. Тюнінг Jeep Wrangler також включає встановлення пневмопідвіски зі змінним кліренсом і величезних 40-дюймових шин. Під капотом встановлений 6,4-літровий V8 на 476 к. с.

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Фото: Stellantis

Пікап Jeep Gladiator підготували до подорожей по бездоріжжю. У нього новий кузов із запасним колесом та нішами для каністр із питною водою. Також змонтована лебідка, а захист решітки радіатора відкидається і перетворюється на лаву. На даху з'явилась додаткова оптика. Кліренс пікапа виріс до 333 мм та встановлені 37-дюймові шини.

Jeep Wrangler Magneto 3.0

Jeep Wrangler Magneto 3.0 Фото: Stellantis

Цей Wrangler також є пікапом, але має 650-сильний електромотор. Цікаво, що позашляховик залишився 6-ступінчастою механічною КПП і роздаткою з понижувальною передачею. Електромобіль Jeep оснащений регульованою системою рекуперативного гальмування та технологією допомоги на спуску Hill Descent Control.

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Jeep Grand Wagoneer Overland

Jeep Grand Wagoneer Overland Фото: Stellantis

Флагманський Jeep Grand Wagoneer переробили у дім на колесах. Розкішний позашляховик отримав двомісний намет на даху, а в його салоні замість задніх сидінь встановили крісла-пуфи. Підлога авто оброблена водостійким матеріалом. Крім того, дорожній просвіт збільшено до 292 мм та встановлена 35-дюймова позашляхова гума.

Jeep Cherokee 4xe

Jeep Cherokee 4xe Фото: Stellantis

Вінтажний Jeep Cherokee 1978 отримав сучасну гібридну установку на 375 к. с. та 8-ступінчастий автомат від Wrangler. На додачу, тюнери зняли задні вікна, а замість сидінь другого ряду в салоні з'явилося запасне колесо. Позашляховику замінили бампери, збільшили кліренс, а також встановили лебідку та 37-дюймові шини. Пофарбували авто у стилістиці 70-х років.

Раніше Фокус повідомляв, що Jeep Cherokee зняли з виробництва. На зміну йому прийде електромобіль.

Також ми писали, що Ford показав недорогий пікап для серйозного бездоріжжя.