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Авто

"Пасхальные" внедорожники: Jeep презентовал сразу семь новых моделей (фото)

Внедорожники Джип, Jeep Wrangler, тюнинг Jeep Wrangler, тюнинг Jeep, новые Jeep
Фото: Stellantis | Внедорожники представят во время пасхального сафари в пустыне Моаб

Новые Jeep подготовили к серьезному бездорожью — им увеличили клиренс и установили внедорожные шины. Часть моделей получили гибридные и электрические установки.

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Jeep представил семь новых внедорожников. Концепт-кары покажут публике на ежегодном пасхальном сафари в американской пустыне Моаб. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Внедорожное сафари Jeep традиционно проводят на Пасху вот уже 57 лет и в нынешнем году оно пройдет с 1 по 9 апреля. Мероприятие собирает любителей штурмовать бездорожье, а автопроизводитель демонстрирует там свои яркие концепт-кары.

Концепты Jeep создают с использованием аксессуаров, которые находятся в свободной продаже, то есть в теории такие авто можно воссоздать своими руками. В нынешнем году большинство концепт-каров построили на базе Jeep Wrangler.

Jeep Wrangler 4xe Rubicon

Jeep Wrangler 4xe Rubicon, Jeep Wrangler, тюнинг Jeep Wrangler, тюнинг Jeep, новые Jeep Fullscreen
Jeep Wrangler 4xe Rubicon
Фото: Stellantis

Подзаряжаемый гибрид Jeep Wrangler 4xe получил пневмоподвеску с изменяемым в пределах 300-400 мм клиренсом, 37-дюймовые внедорожные шины и лебедку. Его окрасили в пурпурный цвет, а на капоте появилась графика.

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Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure, Jeep Wrangler, тюнинг Jeep Wrangler, тюнинг Jeep, новые Jeep Fullscreen
Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure
Фото: Stellantis

В данном случае тюнинг Jeep Wrangler 4xe более основательный. Вместо дверей у него дуги, а решетка радиатора и запасное колесо получили защиту. На крыше появилась дополнительная оптика. В салоне добавлены отсеки для мелкой поклажи. Клиренс Jeep Wrangler увеличен до 314 мм, также установлена внедорожная резина.

Jeep Scrambler 392

Jeep Scrambler 392, Jeep Wrangler, тюнинг Jeep Wrangler, тюнинг Jeep, новые Jeep Fullscreen
Jeep Scrambler 392

Заряженный Jeep Wrangler 392 превратили в оригинальный компактный пикап. У него нет дверей, а кузовные панели выполнены из карбона. Тюнинг Jeep Wrangler также включает установку пневмоподвески с изменяемым клиренсом и огромных 40-дюймовых шин. Под капотом установлен 6,4-литровый V8 на 476 л. с.

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn, Jeep Wrangler, тюнинг Jeep Wrangler, тюнинг Jeep, новые Jeep Fullscreen
Jeep Gladiator Rubicon Sideburn
Фото: Stellantis

Пикап Jeep Gladiator подготовили к путешествиям по бездорожью. У него новый кузов с запасным колесом и нишами для канистр с питьевой водой. Также установлена лебедка, а защита решетки радиатора откидывается и превращается в скамейку. На крыше появилась дополнительная оптика. Клиренс пикапа вырос до 333 мм и установлены 37-дюймовые шины.

Jeep Wrangler Magneto 3.0

Jeep Wrangler Magneto 3.0, Jeep Wrangler, тюнинг Jeep Wrangler, тюнинг Jeep, новые Jeep Fullscreen
Jeep Wrangler Magneto 3.0
Фото: Stellantis

Этот Wrangler также является пикапом, но оснащен 650-сильным электромотором. Примечательно, что у внедорожника остались 6-ступенчатая механическая КПП и раздатка с понижающей передачей. Электромобиль Jeep оснащен регулируемой системой рекуперативного торможения и технологией помощи на спуске Hill Descent Control.

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Jeep Grand Wagoneer Overland

Jeep Grand Wagoneer Overland, Jeep Wrangler, тюнинг Jeep Wrangler, тюнинг Jeep, новые Jeep Fullscreen
Jeep Grand Wagoneer Overland
Фото: Stellantis

Флагманский Jeep Grand Wagoneer переделали в дом на колесах. Роскошный внедорожник получил двухместную палатку на крыше, а в его салоне вместо задних сидений установили кресла-пуфы. Пол авто отделан водостойким материалом. Кроме того, дорожный просвет увеличен до 292 мм и установлена 35-дюймовая внедорожная резина.

Jeep Cherokee 4xe

Jeep Cherokee 4xe, Jeep Wrangler, тюнинг Jeep Wrangler, тюнинг Jeep, новые Jeep Fullscreen
Jeep Cherokee 4xe
Фото: Stellantis

Винтажный Jeep Cherokee 1978 года получил современную гибридную установку на 375 л. с. и 8-ступенчатый автомат от Wrangler. В добавок, тюнеры сняли задние окна, а вместо сидений второго ряда в салоне появилось запасное колесо. Внедорожнику заменили бамперы, увеличили клиренс, а также установили лебедку и 37-дюймовые шины. Окрасили авто в стилистике 70-х годов.

Ранее Фокус сообщал, что Jeep Cherokee сняли с производства. На смену ему придет электромобиль.

Также мы писали, что Ford показал недорогой пикап для серьезного бездорожья.