"Пасхальные" внедорожники: Jeep презентовал сразу семь новых моделей (фото)

Новые Jeep подготовили к серьезному бездорожью — им увеличили клиренс и установили внедорожные шины. Часть моделей получили гибридные и электрические установки.

Related video

Jeep представил семь новых внедорожников. Концепт-кары покажут публике на ежегодном пасхальном сафари в американской пустыне Моаб. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Внедорожное сафари Jeep традиционно проводят на Пасху вот уже 57 лет и в нынешнем году оно пройдет с 1 по 9 апреля. Мероприятие собирает любителей штурмовать бездорожье, а автопроизводитель демонстрирует там свои яркие концепт-кары.

Концепты Jeep создают с использованием аксессуаров, которые находятся в свободной продаже, то есть в теории такие авто можно воссоздать своими руками. В нынешнем году большинство концепт-каров построили на базе Jeep Wrangler.

Jeep Wrangler 4xe Rubicon

Jeep Wrangler 4xe Rubicon Фото: Stellantis

Подзаряжаемый гибрид Jeep Wrangler 4xe получил пневмоподвеску с изменяемым в пределах 300-400 мм клиренсом, 37-дюймовые внедорожные шины и лебедку. Его окрасили в пурпурный цвет, а на капоте появилась графика.

Важно

Toyota выпустит экстремальный внедорожник на базе Land Cruiser: первые подробности (фото)

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Фото: Stellantis

В данном случае тюнинг Jeep Wrangler 4xe более основательный. Вместо дверей у него дуги, а решетка радиатора и запасное колесо получили защиту. На крыше появилась дополнительная оптика. В салоне добавлены отсеки для мелкой поклажи. Клиренс Jeep Wrangler увеличен до 314 мм, также установлена внедорожная резина.

Jeep Scrambler 392

Jeep Scrambler 392

Заряженный Jeep Wrangler 392 превратили в оригинальный компактный пикап. У него нет дверей, а кузовные панели выполнены из карбона. Тюнинг Jeep Wrangler также включает установку пневмоподвески с изменяемым клиренсом и огромных 40-дюймовых шин. Под капотом установлен 6,4-литровый V8 на 476 л. с.

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Фото: Stellantis

Пикап Jeep Gladiator подготовили к путешествиям по бездорожью. У него новый кузов с запасным колесом и нишами для канистр с питьевой водой. Также установлена лебедка, а защита решетки радиатора откидывается и превращается в скамейку. На крыше появилась дополнительная оптика. Клиренс пикапа вырос до 333 мм и установлены 37-дюймовые шины.

Jeep Wrangler Magneto 3.0

Jeep Wrangler Magneto 3.0 Фото: Stellantis

Этот Wrangler также является пикапом, но оснащен 650-сильным электромотором. Примечательно, что у внедорожника остались 6-ступенчатая механическая КПП и раздатка с понижающей передачей. Электромобиль Jeep оснащен регулируемой системой рекуперативного торможения и технологией помощи на спуске Hill Descent Control.

Важно

Новейшие электрокроссоверы Jeep впервые попали на фото

Jeep Grand Wagoneer Overland

Jeep Grand Wagoneer Overland Фото: Stellantis

Флагманский Jeep Grand Wagoneer переделали в дом на колесах. Роскошный внедорожник получил двухместную палатку на крыше, а в его салоне вместо задних сидений установили кресла-пуфы. Пол авто отделан водостойким материалом. Кроме того, дорожный просвет увеличен до 292 мм и установлена 35-дюймовая внедорожная резина.

Jeep Cherokee 4xe

Jeep Cherokee 4xe Фото: Stellantis

Винтажный Jeep Cherokee 1978 года получил современную гибридную установку на 375 л. с. и 8-ступенчатый автомат от Wrangler. В добавок, тюнеры сняли задние окна, а вместо сидений второго ряда в салоне появилось запасное колесо. Внедорожнику заменили бамперы, увеличили клиренс, а также установили лебедку и 37-дюймовые шины. Окрасили авто в стилистике 70-х годов.

Ранее Фокус сообщал, что Jeep Cherokee сняли с производства. На смену ему придет электромобиль.

Также мы писали, что Ford показал недорогой пикап для серьезного бездорожья.