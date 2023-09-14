Культовая капсула времени: обнаружен раритетный спорткар 60-х в идеальном состоянии (фото)

Chevrolet Chevelle SS 396 имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Спорткар оснащен 355-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 6,5 секунды.

В США на продажу выставили культовый спорткар Chevrolet Chevelle SS 396 1969 года. Автомобиль имеет отличное состояние и небольшой пробег. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Этот Chevrolet Chevelle SS 396 окрашен в вишневый цвет. Внешний вид дополняет крыша из винила черного цвета.

Спорткар сохранил оригинальный цвет Фото: ebay.com

Продавец заявил, что большую часть времени спорткар стоял в гараже и регулярно обслуживался. Пробег авто составляет всего 41 840 км.

Владелец купил спорткар в 2003 году. Автомобиль сохранил многие оригинальные детали и не нуждается в ремонте.

Chevrolet Chevelle SS оснащен виниловой крышей Фото: ebay.com

В интерьере установлен передний диван. Также предусмотрены места и для задних пассажиров.

На переднем ряду расположен диван Фото: ebay.com

Под капотом установлен 6,5-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 355 л.с. и 563 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой механической ​​коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,5 секунды. Максимальная скорость составляет 205 км/ч.

Продавец просит за этот Chevrolet Chevelle SS 396 $110 000. В комплекте со спорткаром идет оригинальное запасное колесо и вся документация.

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