Цена $18 500 и запас хода 650 км: представлен бюджетный аналог Tesla от Geely (фото)

Электромобиль Geely Livan 7 — купе-кроссовер с обтекаемым дизайном и богатым оснащением. Модель предложат в версиях мощностью до 245 л. с.

Китайский бренд Livan (ранее известный как Lifan) выводит на рынок кроссовер 7. Бюджетный электромобиль стоит от 133 700 до 163 700 юаней ($18 500 – 22 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

У авто купеобразный силуэт с покатой крышей Фото: CarNewsChina

Новый Livan 7 создан при участии специалистов Geely, ведь китайский концерн недавно выкупил этот бренд. Это небольшой купе-кроссовер с обтекаемым дизайном и покатой крышей. Тоненькие фары и фонари растянуты на всю ширину кузова. Китайский электромобиль напоминает Tesla Model Y и сопоставим с ней по размерам.

Габариты Geely Livan 7:

длина – 4690 мм;

ширина – 1892 мм;

высота – 1650 мм;

колесная база – 2775 мм.

Запас хода электрокара достигает 650 км Фото: CarNewsChina

В салоне руль приплюснут, а передние сиденья разделены высокой консолью. Электромобиль Geely получил тоненький виртуальный щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин мультимедиа. Есть и проекция на лобовое стекло, а за доплату будет предложена система полуавтономного вождения.

Китайский электромобиль Geely Livan 7 предложен в заднеприводных версиях на 162 и 245 л. с. Батарей также две – емкостью 50,4 и 68 кВт∙ч: запас хода составляет 450 и 650 км, соответственно. Быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 30 минут, также можно быстро заменить батарею на специальной станции.

В салоне установлен огромный 15,4-дюймовый тачскрин Фото: CarNewsChina

Кроссовер Geely Livan 7 отличается небольшим диаметром разворота в 10,8 м. Также у него эффективные тормоза: для остановки со 100 км/ч понадобится отрезок в 35,8 м.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился новый электромобиль от Geely и Volvo с запасом хода 650 км.

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