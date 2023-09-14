Цена $18 500 и запас хода 650 км: представлен бюджетный аналог Tesla от Geely (фото)
Электромобиль Geely Livan 7 — купе-кроссовер с обтекаемым дизайном и богатым оснащением. Модель предложат в версиях мощностью до 245 л. с.
Китайский бренд Livan (ранее известный как Lifan) выводит на рынок кроссовер 7. Бюджетный электромобиль стоит от 133 700 до 163 700 юаней ($18 500 – 22 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Livan 7 создан при участии специалистов Geely, ведь китайский концерн недавно выкупил этот бренд. Это небольшой купе-кроссовер с обтекаемым дизайном и покатой крышей. Тоненькие фары и фонари растянуты на всю ширину кузова. Китайский электромобиль напоминает Tesla Model Y и сопоставим с ней по размерам.
Габариты Geely Livan 7:
- длина – 4690 мм;
- ширина – 1892 мм;
- высота – 1650 мм;
- колесная база – 2775 мм.
В салоне руль приплюснут, а передние сиденья разделены высокой консолью. Электромобиль Geely получил тоненький виртуальный щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин мультимедиа. Есть и проекция на лобовое стекло, а за доплату будет предложена система полуавтономного вождения.
Китайский электромобиль Geely Livan 7 предложен в заднеприводных версиях на 162 и 245 л. с. Батарей также две – емкостью 50,4 и 68 кВт∙ч: запас хода составляет 450 и 650 км, соответственно. Быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 30 минут, также можно быстро заменить батарею на специальной станции.
Кроссовер Geely Livan 7 отличается небольшим диаметром разворота в 10,8 м. Также у него эффективные тормоза: для остановки со 100 км/ч понадобится отрезок в 35,8 м.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился новый электромобиль от Geely и Volvo с запасом хода 650 км.
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