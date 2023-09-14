Audi представили нестандартный электромобиль с ярким дизайном (фото)

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition отличается эксклюзивным оформлением экстерьера и интерьера. Новинка оснащена 646-сильной электрической установкой.

Линейку Audi e-tron GT пополнила необычная версия RS Ice Race Edition. Она посвящена 40-летнему юбилею спортивного подразделения Audi Sport GmbH. Об этом рассказали на сайте бренда.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition будет выпущен ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Новинка отличается необычным футуристичным окрасом кузова в белом и серебристом цветах.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition получил эксклюзивный окрас Фото: Audi

Электромобиль получил 21-дюймовые колесные диски черного цвета. Также на кузове появились контрастные акценты фиолетового цвета.

На кузове есть контрастные акценты фиолетового цвета Фото: Audi

В интерьере присутствует эксклюзивная отделка с кожей цвета бриллианта. Руль выполнен из кожи и алькантары. Помимо этого появилась фиолетовая контурная подсветка.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 646 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Силовая установка питается от аккумуляторной батареи емкостью 93 кВт⋅час. Запас хода электромобиля составляет 472 км.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition поступит в продажу в Европе уже в сентябре. Стоимость новинка пока неизвестна.

Ранее Фокус сообщал, что компактный кроссовер Audi Q3 следующего поколения впервые заметили во время тестов на дорогах.