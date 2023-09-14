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Авто

Переосмысленная легенда: самый знаменитый Audi воссоздали в формате электромобиля (фото)

Elegend EL, Audi Quattro, немецкий электромобиль, электрический спорткар
Elegend EL визуально напоминает легендарный Audi Sport Quattro

Elegend AG — современная вариация на тему знаменитого Audi Sport Quattro. Электромобиль получил установку мощностью свыше 800 сил и может разгоняться до 100 км/ч за 2,8 с.

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Немецкая компания Elegend AG готовится запустить в производство свою дебютную модель EL1. Электрический спорткар создали по мотивам легендарного Audi Sport Quattro. Об авто рассказали на сайте производителя.

Audi Quattro, Elegend EL, немецкий электромобиль, электрический спорткар Fullscreen
Электрокар оснащен 816-сильной установкой

Новый Elegend EL1 – компактное купе длиной 4155 мм, шириной 1910 мм, высотой 1270 мм и с колесной базой 2445 мм. В основе электрокара лежит карбоновый монокок, поэтому его масса относительно небольшая – 1790 кг.

Своим дизайном Elegend EL1 очень напоминает знаменитого предка Audi Sport Quattro. У него такой же силуэт с длинным капотом и большими углами наклона стоек крыши.

Elegend EL, Audi Quattro, немецкий электромобиль, электрический спорткар Fullscreen
В салоне нет дисплея мультимедиа

Салон Elegend EL1 отделан кожей и карбоном, а в нем установлены два спортивных кресла. Электромобиль получил виртуальный щиток приборов и сенсорные кнопки, но у него нет тачскрина мультимедиа.

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Естественно, Elegend EL1 полноприводной. Он получил два мотора с суммарной отдачей 816 л. с. и 1600 Нм.

Elegend EL, Audi Quattro, немецкий электромобиль, электрический спорткар Fullscreen
Купе получило спортивные ковшеобразные кресла

Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с, а до 200 км/ч – за 7,5 с. Максимальная скорость ограничена на 300 км/ч. Заявленный запас хода составляет 400 км. Электрокар получил регулируемые амортизаторы и тормоза диаметром 360 мм.

Всего выпустят лишь 30 электромобилей Elegend EL1. Стоимость купе составляет 890 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Audi готовит электрокар с инновационным интерьером.

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