Переосмысленная легенда: самый знаменитый Audi воссоздали в формате электромобиля (фото)

Elegend AG — современная вариация на тему знаменитого Audi Sport Quattro. Электромобиль получил установку мощностью свыше 800 сил и может разгоняться до 100 км/ч за 2,8 с.

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Немецкая компания Elegend AG готовится запустить в производство свою дебютную модель EL1. Электрический спорткар создали по мотивам легендарного Audi Sport Quattro. Об авто рассказали на сайте производителя.

Электрокар оснащен 816-сильной установкой

Новый Elegend EL1 – компактное купе длиной 4155 мм, шириной 1910 мм, высотой 1270 мм и с колесной базой 2445 мм. В основе электрокара лежит карбоновый монокок, поэтому его масса относительно небольшая – 1790 кг.

Своим дизайном Elegend EL1 очень напоминает знаменитого предка Audi Sport Quattro. У него такой же силуэт с длинным капотом и большими углами наклона стоек крыши.

В салоне нет дисплея мультимедиа

Салон Elegend EL1 отделан кожей и карбоном, а в нем установлены два спортивных кресла. Электромобиль получил виртуальный щиток приборов и сенсорные кнопки, но у него нет тачскрина мультимедиа.

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Естественно, Elegend EL1 полноприводной. Он получил два мотора с суммарной отдачей 816 л. с. и 1600 Нм.

Купе получило спортивные ковшеобразные кресла

Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с, а до 200 км/ч – за 7,5 с. Максимальная скорость ограничена на 300 км/ч. Заявленный запас хода составляет 400 км. Электрокар получил регулируемые амортизаторы и тормоза диаметром 360 мм.

Всего выпустят лишь 30 электромобилей Elegend EL1. Стоимость купе составляет 890 000 евро.

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