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Переосмислена легенда: найзнаменитіший Audi відтворили у форматі електромобіля (фото)

Elegend EL, Audi Quattro, німецький електромобіль, електричний спорткар
Elegend EL візуально нагадує легендарний Audi Sport Quattro

Elegend AG — сучасна варіація на тему знаменитого Audi Sport Quattro. Електромобіль отримав установку потужністю понад 800 сил і може розганятися до 100 км/год за 2,8 с.

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Німецька компанія Elegend AG готується запустити у виробництво свою дебютну модель EL1. Електричний спорткар створили за мотивами легендарного Audi Sport Quattro. Про авто розповіли на сайті виробника.

Audi Quattro, Elegend EL, німецький електромобіль, електричний спорткар Fullscreen
Електрокар оснащений 816-сильною установкою

Новий Elegend EL1 — компактне купе завдовжки 4155 мм, завширшки 1910 мм, заввишки 1270 мм і з колісною базою 2445 мм. В основі електрокара лежить карбоновий монокок, тому його маса відносно невелика — 1790 кг.

Своїм дизайном Elegend EL1 дуже нагадує знаменитого предка Audi Sport Quattro. У нього такий самий силует із довгим капотом і великими кутами нахилу стійок даху.

Elegend EL, Audi Quattro, німецький електромобіль, електричний спорткар Fullscreen
У салоні немає дисплея мультимедіа

Салон Elegend EL1 оздоблений шкірою і карбоном, а в ньому встановлено два спортивних крісла. Електромобіль отримав віртуальний щиток приладів і сенсорні кнопки, але у нього немає тачскріна мультимедіа.

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Звісно, Elegend EL1 повнопривідний. Він отримав два мотори із сумарною віддачею 816 к. с. і 1600 Нм.

Elegend EL, Audi Quattro, німецький електромобіль, електричний спорткар Fullscreen
Купе отримало спортивні ковшоподібні крісла

Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с, а до 200 км/год — за 7,5 с. Максимальна швидкість обмежена на 300 км/год. Заявлений запас ходу становить 400 км. Електрокар отримав регульовані амортизатори і гальма діаметром 360 мм.

Загалом випустять лише 30 електромобілів Elegend EL1. Вартість купе становить 890 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi готує електрокар з інноваційним інтер'єром.

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