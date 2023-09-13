Новейший электрический спорткар от Renault впервые заметили на дорогах (фото)

Alpine A290 поступит в продажу уже в 2024 году. Спортивный хэтчбек будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью около 270 сил.

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Серийную версию концепт-кара Alpine A290_β впервые заметили во время тестов на дорогах. Новинка получит ретро-дизайн и мощную силовую установку. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Alpine A290 будет основан на электромобиле Renault 5. Эта модель получит более агрессивный дизайн и спортивную подвеску.

Тестовый прототип прикрыт камуфляжем. Тем не менее некоторые элементы внешности можно разглядеть.

В отличие от концепт-кара, серийная версия Alpine A290 получит пятидверный кузов. Также новинка отличается от Renault 5 более широкими колесными арками и наличием спойлера на багажнике.

Спереди расположены компактные фары Фото: Motor1.com

Сзади установлены узкие вертикальные фонари. На бампере есть массивный диффузор.

Сзади размещены вертикальные фонари Фото: Motor1.com

Ожидается, что электромобиль предложат с несколькими силовыми установками на выбор. Топовая версия может получить два электромотора суммарной мощностью около 270 л.с.

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Дебют Alpine A290 состоится уже в 2024 году. Стоимость электромобиля пока остается неизвестной.

Ранее Фокус писал, что новую заряженную версию Alpine A110 R заметили во время тестов на гоночном треке.