Новый трековый спорткар от Renault впервые заметили на тестах (фото)
Новая экстремальная версия Alpine A110 R может дебютировать уже в конце 2023 года. Новинка отличается кузовным обвесом и некоторыми другими доработками.
Новую заряженную версию Alpine A110 R заметили во время тестов на гоночном треке. Это будет самый быстрый спорткар в линейке французского бренда. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Alpine уже представили несколько версий A110 R — Fernando Alonso и Le Mans. Новая модификация станет еще быстрее.
Прототип покрыт камуфляжем, но все основные изменения можно разглядеть. Самым большим изменением снаружи является новый кузовной обвес.
Сзади появилось новое антикрыло, которое можно регулировать вручную. Над ним расположен небольшой "плавник".
Стандартный Alpine A110 R оснащен 1,8-литровым турбированным двигателем мощностью 300 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Вес спорткара составляет 1082 кг.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 285 км/ч.
Ожидается, что новая версия Alpine A110 R станет еще легче и быстрее. Пока неизвестно, будут ли внесены изменения в двигатель.Важно
Новый трековый спорткар может дебютировать уже в конце 2023 года. Стоимость новинки неизвестна.
Ранее Фокус сообщал, что французский бренд Alpine разрабатывает собственную платформу для электромобилей.