Новый трековый спорткар от Renault впервые заметили на тестах (фото)

Новая экстремальная версия Alpine A110 R может дебютировать уже в конце 2023 года. Новинка отличается кузовным обвесом и некоторыми другими доработками.

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Новую заряженную версию Alpine A110 R заметили во время тестов на гоночном треке. Это будет самый быстрый спорткар в линейке французского бренда. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Alpine уже представили несколько версий A110 R — Fernando Alonso и Le Mans. Новая модификация станет еще быстрее.

Прототип покрыт камуфляжем, но все основные изменения можно разглядеть. Самым большим изменением снаружи является новый кузовной обвес.

Новинка отличается кузовным обвесом Фото: carscoops.com

Сзади появилось новое антикрыло, которое можно регулировать вручную. Над ним расположен небольшой "плавник".

Спорткар получил новое антикрыло Фото: carscoops.com

Стандартный Alpine A110 R оснащен 1,8-литровым турбированным двигателем мощностью 300 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Вес спорткара составляет 1082 кг.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 285 км/ч.

Ожидается, что новая версия Alpine A110 R станет еще легче и быстрее. Пока неизвестно, будут ли внесены изменения в двигатель.

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Ранее Фокус сообщал, что французский бренд Alpine разрабатывает собственную платформу для электромобилей.