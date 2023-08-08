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Авто

Новий трековий спорткар від Renault вперше помітили під час тестів (фото)

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Фото: carscoops.com | Нова версія спорткара стане найшвидшою в лінійці

Нова екстремальна версія Alpine A110 R може дебютувати вже наприкінці 2023 року. Новинка відрізняється кузовним обвісом і деякими іншими доопрацюваннями.

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Нову заряджену версію Alpine A110 R помітили під час тестів на перегоновому треку. Це буде найшвидший спорткар у лінійці французького бренду. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Alpine вже представили кілька версій A110 R — Fernando Alonso і Le Mans. Нова модифікація стане ще швидшою.

Прототип покритий камуфляжем, але всі основні зміни можна розгледіти. Найбільшою зміною зовні є новий кузовний обвіс.

Alpine A110 R прототип Fullscreen
Новинка вирізняється кузовним обвісом
Фото: carscoops.com

Ззаду з'явилося нове антикрило, яке можна регулювати вручну. Над ним розташований невеликий "плавник".

Alpine A110 R прототип Fullscreen
Спорткар отримав нове антикрило
Фото: carscoops.com

Стандартний Alpine A110 R оснащений 1,8-літровим турбованим двигуном потужністю 300 к.с. і 340 Нм крутного моменту. Вага спорткара становить 1082 кг.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,9 секунди. Максимальна швидкість становить 285 км/год.

Очікується, що нова версія Alpine A110 R стане ще легшою і швидшою. Наразі невідомо, чи будуть внесені зміни у двигун.

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Новий трековий спорткар може дебютувати вже наприкінці 2023 року. Вартість новинки невідома.

Раніше Фокус повідомляв, що французький бренд Alpine розробляє власну платформу для електромобілів.