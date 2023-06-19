Renault готовят линейку спортивных электромобилей: первые подробности и фото

Alpine построят на новой платформе пять спортивных электромобилей. Флагманской моделью станет преемник спорткара Alpine A110, который в топовой версии может получить два электромотора и большой запас хода.

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Французский бренд Alpine разрабатывает собственную платформу для электромобилей. За пять лет планируют выпустить пять спортивных моделей. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Генеральный директор Renault Group Лука де Мео подтвердил, что в Alpine работают над платформой для электромобилей после прекращения сотрудничества с Lotus. Одним из первых автомобилей на этой архитектуре станет Alpine A290 на базе Renault 5.

Генеральный директор Alpine Лоран Росси заявил, что бренд выпустит пять новых электрических моделей за пять лет. В этот список войдут компактный кроссовер GT X-Over и еще два крупных кроссовера для рынка США.

Электрокроссовер Alpine GT X-Over может появиться уже в 2025 году Фото: Autocar

Alpine придется увеличить затраты на производство электромобилей из-за создания собственной платформы. Решение создать сразу несколько электрических моделей поможет снизить расходы.

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Флагманским электромобилем станет преемник спорткара Alpine A110. По слухам, новинка сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, а запас хода на одном заряде составит около 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что бренд Alpine показал трековый гиперкар LMDh.