В каких регионах Украины покупают больше электромобилей: названы самые популярные модели
Украинцы стали покупать больше новых и подержанных электромобилей. Чаще всего такие модели импортируют с пробегом из других стран.
В Украине за август купили 3841 электромобиль. Эксперты назвали самые популярные модели в разных регионах страны. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".
За август украинцы приобрели на 11% больше электромобилей, чем за прошлый месяц. Также этот показатель в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2022 году.
Из всех купленных в прошлом месяце электромобилей 3764 авто составили легковые модели. Чаще всего это были подержанные электрокары.
В каких регионах покупали больше всего электромобилей:
- Львовская область — 524 авто.
- Киев — 488 авто.
- Киевская область — 296 авто.
- Днепропетровская область — 290 авто.
- Винницкая область — 234 авто.
В этих регионах самой популярной моделью остается электрокроссовер Volkswagen ID.4. Этот автомобиль смог вытеснить Nissan Leaf, который всего несколько лет назад возглавлял рейтинг продаж.
Самые популярные импортированные электромобили с пробегом по регионам:
- Volkswagen e-Golf — во Львовской области;
- Tesla Model 3 — в Киеве и в Днепропетровской области;
- Nissan Leaf — в Киевской и Винницкой областях.
Ранее Фокус рассказал, автомобили с каким типом топлива покупали украинцы в августе.