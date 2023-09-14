Назад в 80-е: Nissan представил недорогой полноприводный пикап в ретро-стиле (фото)

Nissan Frontier обновился для 2024 модельного года. Теперь пикап доступен в ретро-версии Hardbody Edition с уникальным оформлением экстерьера.

"Старший брат" Nissan Navara пикап Frontier получил необычную ретро-версию Hardbody Edition. Новинка отличается уникальным оформлением экстерьера. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Nissan Frontier обновился для 2024 модельного года. Помимо технических улучшений покупатели теперь смогут выбрать версию Hardbody Edition, которая вдохновлена одноименным пикапом 1980-х годов.

Новинка окрашена в красный цвет и получила оригинальные 17-дюймовые колесные диски с тремя спицами. Они обуты во внедорожные шины.

Также версия Hardbody Edition отличается наличием алюминиевой защитной пластины, черными крыльями, черными зеркалами заднего вида, брызговиками и поручнях на грузовой платформе.

По бокам появились логотипы "4x4" в ретро-стиле, а на задней двери есть черная полоса, которая была и у оригинального Nissan Hardbody. Задний бампер также окрашен в черный цвет.

Экстерьер пикапа оформлен в стиле Nissan Hardbody 1980-х Фото: Nissan

Nissan Frontier 2024 теперь предлагается и в комплектации SL. Она добавляет пикапу светодиодные фары, противотуманные фары, кожаные сиденья, подогрев сидений и люк на крыше.

Интерьер остался без изменений для 2024 модельного года Фото: Nissan

Nissan Frontier 2024 оснащен 3,8-литровым двигателем V6 мощностью 310 л.с. и 381 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Обновленный Nissan Frontier поступит в продажу по цене от 29 770 долларов. Стоимость версии Hardbody Edition пока неизвестна.

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