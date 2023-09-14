1000 сил и впрыск этанола: представлен самый быстрый седан Audi (фото)

Audi RS7 Legacy Edition оснащен 1000-сильным двигателем и получил инновационную технологию впрыска смеси этанола и воды. Стоимость лифтбека составляет 205 000 евро.

Тюнинг-ателье ABT представило пакет доработок для заряженного лифтбека Audi RS7. Автомобиль превратили в "грозу суперкаров" с впрыском этанола. Об этом сообщили на сайте PistonHeads.

Audi RS7 Legacy Edition отличается новым кузовным обвесом с аэродинамическими элементами из карбона. Сзади появились новый спойлер и увеличенный диффузор.

Audi RS7 Legacy Edition получил новый кузовной обвес Фото: ABT

Теперь для Legacy Edition доступен пакет IWI, который добавляет впрыск смеси этанола и воды в двигатель. Благодаря этому удалось сделать автомобиль еще мощнее и быстрее.

Audi RS7 Legacy Edition оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 820 л.с. При активации IWI этот показатель увеличивается до 1000 л.с.

В ABT можно заправить автомобиль этанолом Фото: ABT

При впрыске смеси этанола и воды двигатель лучше охлаждается и при этом может поглощать больше воздуха. Это положительно сказывается на производительности авто.

Чтобы активировать IWI, достаточно находится в режимах вождения RS1 или RS2. Затем нужно удерживать кнопку RS в течение секунды, после чего станет доступна вся мощность двигателя.

Этанол хранится в 15-литровом баке в багажнике, а заливная горловина находится под привычным лючком бензобака. В ABT заявили, что его нужно доливать каждые 3000 км. Следить за его уровнем можно с помощью приложения MyABT.

Стоимость Audi RS7 Legacy Edition с IWI составляет 205 000 евро (219 040 долларов). Покупателю остается только предоставить свой автомобиль тюнеру.

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