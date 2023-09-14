В Украине резко дорожает автогаз: на сколько вырастут цены на АЗС

Цены на автогаз в Украине активно растут с начала сентября. Топливо уже подорожало более, чем на гривну за литр, но это еще не предел.

В Украине в последнее время на АЗС растут цены не только на бензин и дизель, но и на газ для авто. С 1 по 13 сентября он подорожал на 1,08 грн за литр. Об этом сообщает enkorr.

По данным "Консалтинговой группы А-95", средние оптовые цены на газ для авто с начала сентября выросли на 114 долларов за тонну, что соответствует 2,8 гривнам за литр. Впрочем, рост стоимости газа на АЗС в рознице пока сдерживают его запасы на рынке.

Цены на автогаз увеличиваются постепенно: по состоянию на 13 сентября средняя стоимость составляла 25,06 гривен за литр, а сегодня, 14 сентября – уже 25,27 грн.

Как увеличатся цены на газ для авто в Украине

По мнению трейдеров, в ближайшую неделю стоит ожидать роста стоимости литра автогаза еще на гривну. Аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн считает, что цены могут вырасти еще больше:

"Если газ в закупке больше расти не будет, то ожидаем где-то +1,8-2 грн за две недели. Однако на границе цены растут чуть ли не каждый день".

Кроме того, аналитик прогнозирует, что повышение цен на газ на границе приведет к уменьшению скидок по различным программам лояльности АЗС, ведь маржа на этом виде топлива минимальная.

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