Американцы назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 кроссоверов, которые имеют множество плюсов. Эксперты назвали главные преимущества этих моделей перед конкурентами.

Американские эксперты назвали лучшие новые семейные кроссоверы 2023 года. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.

Семейные кроссоверы способны удовлетворить многие потребности современных водителей. Эти автомобили отличаются высоким уровнем практичности и достаточно комфортные.

В рейтинг вошли 10 моделей, которые можно купить новыми в 2023 году. Эксперты назвали их главные плюсы, которые понравятся водителям.

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2023 года:

10. Kia Niro

Kia Niro доступнее конкурентов Фото: Kia

Объем багажника: 646 литров

Количество посадочных мест: 5

Kia Niro предлагает практичный и просторный интерьер. Помимо этого кроссовер имеет высокий уровень безопасности.

9. Kia Sorento

Kia Sorento имеет богатое оснащение Фото: Kia

Объем багажника: 357 литров

Количество посадочных мест: от 6 до 7

Kia Sorent предлагает больше посадочных мест, чем Niro, но из-за этого багажник меньше. Тем не менее этот кроссовер имеет богатое оснащение и практичный интерьер.

8. Subaru Ascent

Subaru Ascent предлагает вместительный багажник Фото: Subaru

Объем багажника: 1231 литр

Количество посадочных мест: от 7 до 8

Subaru Ascent обладает вместительным багажником и предлагает очень практичный интерьер. Помимо этого модель доступна с большим количеством опций.

7. Honda CR-V

Honda CR-V имеет богатое оснащение Фото: Honda

Объем багажника: 1113 литров

Количество посадочных мест: 5

Honda CR-V практичнее многих своих конкурентов. Также кроссовер имеет приятную управляемость и высочайший рейтинг безопасности.

6. Kia Telluride

Kia Telluride неплохо справляется и с бездорожьем Фото: Kia

Объем багажника: 595 литров

Количество посадочных мест: от 7 до 8

Kia Telluride в отличие от многих других кроссоверов неплохо справляется и с бездорожьем. Главным достоинством модели является практичный и продуманный интерьер с богатым оснащением.

5. Hyundai Palisade

Hyundai Palisade имеет богатое оснащение Фото: Motor1.com

Объем багажника: 510 литров

Количество посадочных мест: от 7 до 8

Hyundai Palisade разделяет платформу с Kia Telluride, но имеет более богатое оснащение. Также этот кроссовер очень безопасный, а эксперты отдельно упомянули его высокие показатели надежности.

4. Toyota Highlander

Toyota Highlander обладает высоким уровнем практичности Фото: Toyota

Объем багажника: 453 литра

Количество посадочных мест: от 7 до 8

Toyota Highlander давно зарекомендовал себя как один из лучших автомобилей для большой семьи. Это надежный и просторный кроссовер с богатым оснащением и комфортной подвеской.

3. Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse имеет стильный дизайн Фото: General Motors

Объем багажника: 651 литр

Количество посадочных мест: от 7 до 8

Chevrolet Traverse больше многих своих конкурентов, благодаря чему он может предложить очень просторный и практичный интерьер. Также это достаточно мощный кроссовер, который доступен с большим количеством опций на выбор.

2. Honda Pilot

Honda Pilot является самым большим кроссовером в модельном ряду бренда Фото: Honda

Объем багажника: 634 литра

Количество посадочных мест: от 7 до 8

Самый большой кроссовер Honda предлагает высокий уровень практичности и надежные двигатели. Также модель имеет богатое оснащение.

1. Toyota Grand Highlander

Toyota Grand Highlander имеет множество плюсов Фото: Toyota

Объем багажника: 583 литра

Количество посадочных мест: от 7 до 8

Toyota Grand Highlander является более крупной версией трехрядного кроссовера. Помимо этого модель имеет немного более роскошный интерьер с удобными сиденьями на всех трех рядах.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали лучшие подержанные компактные кроссоверы стоимостью до $20 000.