Американцы назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 кроссоверов, которые имеют множество плюсов. Эксперты назвали главные преимущества этих моделей перед конкурентами.
Американские эксперты назвали лучшие новые семейные кроссоверы 2023 года. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.
Семейные кроссоверы способны удовлетворить многие потребности современных водителей. Эти автомобили отличаются высоким уровнем практичности и достаточно комфортные.
В рейтинг вошли 10 моделей, которые можно купить новыми в 2023 году. Эксперты назвали их главные плюсы, которые понравятся водителям.
ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2023 года:
10. Kia Niro
Объем багажника: 646 литров
Количество посадочных мест: 5
Kia Niro предлагает практичный и просторный интерьер. Помимо этого кроссовер имеет высокий уровень безопасности.
9. Kia Sorento
Объем багажника: 357 литров
Количество посадочных мест: от 6 до 7
Kia Sorent предлагает больше посадочных мест, чем Niro, но из-за этого багажник меньше. Тем не менее этот кроссовер имеет богатое оснащение и практичный интерьер.
8. Subaru Ascent
Объем багажника: 1231 литр
Количество посадочных мест: от 7 до 8
Subaru Ascent обладает вместительным багажником и предлагает очень практичный интерьер. Помимо этого модель доступна с большим количеством опций.
7. Honda CR-V
Объем багажника: 1113 литров
Количество посадочных мест: 5
Honda CR-V практичнее многих своих конкурентов. Также кроссовер имеет приятную управляемость и высочайший рейтинг безопасности.
6. Kia Telluride
Объем багажника: 595 литров
Количество посадочных мест: от 7 до 8
Kia Telluride в отличие от многих других кроссоверов неплохо справляется и с бездорожьем. Главным достоинством модели является практичный и продуманный интерьер с богатым оснащением.
5. Hyundai Palisade
Объем багажника: 510 литров
Количество посадочных мест: от 7 до 8
Hyundai Palisade разделяет платформу с Kia Telluride, но имеет более богатое оснащение. Также этот кроссовер очень безопасный, а эксперты отдельно упомянули его высокие показатели надежности.
4. Toyota Highlander
Объем багажника: 453 литра
Количество посадочных мест: от 7 до 8
Toyota Highlander давно зарекомендовал себя как один из лучших автомобилей для большой семьи. Это надежный и просторный кроссовер с богатым оснащением и комфортной подвеской.
3. Chevrolet Traverse
Объем багажника: 651 литр
Количество посадочных мест: от 7 до 8
Chevrolet Traverse больше многих своих конкурентов, благодаря чему он может предложить очень просторный и практичный интерьер. Также это достаточно мощный кроссовер, который доступен с большим количеством опций на выбор.
2. Honda Pilot
Объем багажника: 634 литра
Количество посадочных мест: от 7 до 8
Самый большой кроссовер Honda предлагает высокий уровень практичности и надежные двигатели. Также модель имеет богатое оснащение.
1. Toyota Grand Highlander
Объем багажника: 583 литра
Количество посадочных мест: от 7 до 8
Toyota Grand Highlander является более крупной версией трехрядного кроссовера. Помимо этого модель имеет немного более роскошный интерьер с удобными сиденьями на всех трех рядах.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали лучшие подержанные компактные кроссоверы стоимостью до $20 000.