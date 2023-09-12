Эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 новых семейных кроссоверов, которые имеют множество преимуществ. Также эксперты назвали главные недостатки каждой из представленных моделей.

Related video

Британские эксперты назвали лучшие новые семейные кроссоверы 2023 года. Эти модели имеют высокий уровень практичности и множество других преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

В сегменте семейных кроссоверов существует серьезная конкуренция. Такие модели предлагают многие автопроизводители, но не все из них рекомендуются к покупке.

Эксперты выделили 10 моделей, которые отлично подходят для большой семьи. Также они назвали главные недостатки каждого из представленных кроссоверов.

Важно

Эксперты назвали лучшие спортивные кроссоверы 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2023 года:

10. Ford Kuga

Ford Kuga имеет приятную управляемость Фото: Ford

Ford Kuga отличается стильным дизайном и приятной управляемостью. Также этот кроссовер доступен с большим количеством силовых установок на выбор.

Плюсы:

дешевле конкурентов;

большой запас хода на электротяге в гибридной версии;

гибридная версия стоит недорого.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

небольшой багажник;

неудобная информационно-развлекательная система.

9. Audi Q5

Audi Q5 роскошнее конкурентов Фото: Audi

Audi Q5 входит в сегмент премиальных семейных кроссоверов. Он достаточно практичный и роскошный внутри.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

небольшой запас хода на электротяге в гибридной версии;

нет семиместной версии;

жесткая подвеска.

8. Lexus NX

Lexus NX обладает низким расходом топлива Фото: Lexus

Lexus NX предлагает низкий расход топлива и большой запас хода на электротяге. Также этот кроссовер быстрее конкурентов благодаря мощной гибридной силовой установке.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

высокий уровень надежности;

большой запас хода на электротяге в гибридной версии.

Минусы:

двигатель работает недостаточно плавно;

жесткая подвеска;

высокая стоимость.

7. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC обладает просторным интерьером Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC роскошнее многих своих конкурентов. Этот кроссовер предлагает просторный интерьер и богатое оснащение.

Плюсы:

богатое оснащение;

большой запас хода на электротяге в гибридной версии;

просторный интерьер.

Минусы:

жесткая подвеска;

низкое качество сборки интерьера;

шумные бензиновые двигатели.

6. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV доступнее конкурентов Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV является одним из самых доступных европейских электрокроссоверов на рынке. Несмотря на это он предлагает высокий уровень практичности и большой запас хода.

Плюсы:

практичный интерьер;

большой запас хода;

приятная управляемость.

Минусы:

не самый быстрый;

небогатое оснащение;

неудобная информационно-развлекательная система.

5. Volvo XC40

Volvo XC40 отличается высоким уровнем безопасности Фото: Volvo

Volvo XC40 сочетает в себе стильный экстерьер, практичный интерьер и высокий уровень безопасности. Также этот кроссовер имеет богатое оснащение и комфортную подвеску.

Плюсы:

красивый интерьер;

комфортная подвеска;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

неудобная информационно-развлекательная система;

плохая шумоизоляция.

4. Kia EV6

Kia EV6 имеет большой запас хода на одном заряде Фото: Kia

Электрокроссовер Kia EV6 предлагает стильный дизайн и практичный интерьер. Также эта модель имеет приятную управляемость и большой запас хода.

Важно

В Украине заметили новейший спортивный электрокроссовер Kia (фото)

Плюсы:

большой запас хода;

быстрая зарядка;

расширенная гарантия;

много места на заднем ряду сидений.

Минусы:

небольшой багажник;

высокая стоимость;

жесткая подвеска.

3. BMW iX3

BMW iX3 предлагает отличную информационно-развлекательную систему Фото: BMW

Электрокроссовер BMW iX3 отличается большим запасом хода и одной из лучших информационно-развлекательных систем в автоиндустрии. Помимо этого он дешевле конкурентов.

Плюсы:

большой запас хода;

удобная информационно-развлекательная система;

невысокая стоимость.

Минусы:

медленнее конкурентов;

плохая шумоизоляция;

Tesla Model 3 имеет больший запас хода.

2. Genesis GV60

Genesis GV60 отличается роскошным интерьером Фото: Genesis

Genesis GV60 разделяет платформу с Kia EV6, но гораздо комфортнее и роскошнее. Также этот электрокроссовер предлагает удобную информационно-развлекательную систему.

Плюсы:

роскошный интерьер;

отличная шумоизоляция;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

небольшой багажник;

мало места на заднем ряду сидений;

опциональные боковые камеры заднего вида неудобные.

1. Kia Sportage

Kia Sportage стал лидером в этом рейтинге Фото: Kia

Kia Sportage является отличным выбором в сегменте семейных кроссоверов. Это практичная модель с вместительным багажником.

Плюсы:

невысокая стоимость;

практичный интерьер;

вместительный багажник.

Минусы:

шумные двигатели;

мало места на заднем ряду сидений;

мало регулировок для сидений заднего ряда.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные бензиновые авто с пробегом.