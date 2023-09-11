Названы самые надежные и самые ненадежные подержанные бензиновые авто в возрасте до 20 лет
Эксперты выделили 14 самых надежных бензиновых автомобилей с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет. Также они назвали шесть моделей, которые часто выходят из строя.
Британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные бензиновые авто с пробегом. В список вошли только модели в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Подержанные автомобили гораздо доступнее новых моделей, но со временем их состояние становится хуже. В первую очередь это касается старых авто, но даже среди них есть исключения.
Всего в рейтинг вошли 14 бензиновых автомобилей с высоким уровнем надежности. Также эксперты упомянули шесть моделей, от которых стоит держаться подальше.
Самые надежные бензиновые авто с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет:
13. Honda CR-V
Рейтинг надежности: 92,8%
Годы выпуска: 2012 — 2018
Бензиновая версия Honda CR-V зарекомендовала себя как очень надежный внедорожник с недорогой стоимостью обслуживания. Чаще всего у модели выходят из строя кондиционер, коробка передач и информационно-развлекательная система.
13. Hyundai i10
Рейтинг надежности: 92,8%
Годы выпуска: 2014 — 2020
Компактный хэтчбек Hyundai i10 отличается невысокой стоимостью и отличной ремонтопригодностью. Главными проблемами авто являются тормоза, коробка передач и электроника.
10. BMW 3 Series
Рейтинг надежности: 93,3%
Годы выпуска: 2012 — 2019
BMW 3 Series отличается высоким уровнем надежности, особенно с бензиновыми двигателями. Тем не менее эта модель имеет некоторые проблемы с кондиционером и электроникой.
10. Citroen C1
Рейтинг надежности: 93,3%
Годы выпуска: 2014 — 2022
Только 12% владельцев компактного хэтчбека Citroen C1 сообщили о поломках. Чаще всего выходили из строя аккумулятор, тормоза и двигатель.
10. Skoda Citigo
Рейтинг надежности: 93,3%
Годы выпуска: 2012 — 2020
Skoda Citigo отличается невысокой стоимостью, а единственной проблемой в надежности является электроника. С такими поломками сталкивались около 13% владельцев модели.
9. Honda Jazz
Рейтинг надежности: 94,3%
Годы выпуска: 2008 — 2015
Honda Jazz гораздо надежнее своих конкурентов. Эта модель редко выходит из строя, а главными проблемами являются кондиционер, кузов и тормоза.
8. Mazda 2
Рейтинг надежности: 95,5%
Годы выпуска: 2007 — 2015
Mazda 2 имеет проблемы с электроникой. Тем не менее с такими поломками столкнулись всего 8% владельцев хэтчбека.
7. Honda Civic
Рейтинг надежности: 96,2%
Годы выпуска: 2012 — 2017
Бензиновый Honda Civic реже выходит из строя, чем дизельная версия модели. Главными проблемами являются кузов, тормоза и коробка передач.
6. Mazda MX-5
Рейтинг надежности: 96,8%
Годы выпуска: 2015 — наше время
Спорткар Mazda MX-5 имеет не только приятную управляемость, но и отличается высоким уровнем надежности. Только у 5% владельцев модели возникали поломки, связанные с электроникой.
5. Volkswagen Up
Рейтинг надежности: 96,9%
Годы выпуска: 2012 — наше время
Volkswagen Up оказался надежнее Skoda Citigo, с которым он разделяет платформу. Чаще всего у модели выходят из строя кондиционер, тормоза и электроника.
4. Suzuki Swift
Рейтинг надежности: 98,1%
Годы выпуска: 2010 — 2017
Хэтчбек Suzuki Swift имеет мало проблем с надежностью. Только у 6% владельцев модели выходил из строя аккумулятор.
3. Toyota Yaris
Рейтинг надежности: 98,6%
Годы выпуска: 2011 — 2020
Toyota Yaris подходит для водителей, которым нужен экономный и практичный автомобиль. Около 5% владельцев модели сообщили о поломках, связанных с подвеской.
2. Mazda 3
Рейтинг надежности: 99,3%
Годы выпуска: 2014 — 2019
Бензиновая версия Mazda 3 редко выходит из строя. Единственным слабым местом модели является электроника.
1. Honda Jazz
Рейтинг надежности: 100%
Годы выпуска: 2015 — 2020
Honda Jazz третьего поколения является очень практичным авто с высоким уровнем надежности. Ни один владелец модели не сообщил о поломках за последние два года эксплуатации.
Самые ненадежные бензиновые авто с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет:
6. Mini Cooper
Рейтинг надежности: 71,5%
Годы выпуска: 2007 — 2014
Старый Mini Cooper не отличается высоким уровнем надежности. У хэтчбека есть множество проблем, главными из которых являются двигатель и электроника.Важно
5. Skoda Octavia
Рейтинг надежности: 71,2%
Годы выпуска: 2004 — 2013
Бензиновая Skoda Octavia не такая надежная, как дизельная версия модели. Основными проблемами являются аккумулятор, двигатель, электроника и подвеска.
4. Nissan Micra
Рейтинг надежности: 66,4%
Годы выпуска: 2010 — 2016
Nissan Micra оказалась одной из самых ненадежных моделей японского бренда. Чаще всего у хэтчбека выходят из строя подвеска, двигатель и электроника.
3. Nissan Qashqai
Рейтинг надежности: 64,4%
Годы выпуска: 2014 — 2021
Бензиновая версия Nissan Qashqai уступает в надежности дизельному кроссоверу. Около 43% владельцев модели сообщили о поломках, которые были связаны с двигателем и электроникой.
2. Mercedes-Benz C-Class
Рейтинг надежности: 54,9%
Годы выпуска: 2014 — 2021
Несмотря на высокую стоимость, Mercedes-Benz C-Class не является надежной моделью. Основными проблемами являются аккумулятор и подвеска.
1. Opel/Vauxhall Astra
Рейтинг надежности: 50,5%
Годы выпуска: 2009 — 2015
У Opel Astra есть множество проблем с надежностью. Чаще всего выходят из строя кондиционер и двигатель.
Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали самые надежные подержанные семейные автомобили.