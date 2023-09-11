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Авто

Названо найнадійніші та найненадійніші вживані бензинові авто віком до 20 років

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Фото: Honda | Honda Jazz не доставляє проблем своїм власникам

Експерти виділили 14 найнадійніших бензинових автомобілів з пробігом віком від 6 до 20 років. Також вони назвали шість моделей, які часто виходять з ладу.

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Британські експерти назвали найнадійніші та найбільш ненадійні бензинові авто з пробігом. До списку увійшли тільки моделі віком від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Старі автомобілі набагато доступніші за нові моделі, але з часом їхній стан стає гіршим. Передусім це стосується старих авто, але навіть серед них є винятки.

Загалом до рейтингу увійшли 14 бензинових автомобілів з високим рівнем надійності. Також експерти згадали шість моделей, від яких варто триматися якомога далі.

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Найнадійніші бензинові авто з пробігом віком від 6 до 20 років:

13. Honda CR-V

Honda CR-V Fullscreen
Honda CR-V рідко виходить з ладу
Фото: Honda

Рейтинг надійності: 92,8%

Роки випуску: 2012 — 2018

Бензинова версія Honda CR-V зарекомендувала себе як дуже надійний позашляховик з недорогою вартістю обслуговування. Найчастіше у моделі виходять з ладу кондиціонер, коробка передач та інформаційно-розважальна система.

13. Hyundai i10

Hyundai i10 Fullscreen
Hyundai i10 вирізняється невисокою вартістю
Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 92,8%

Роки випуску: 2014 — 2020

Компактний хетчбек Hyundai i10 вирізняється невисокою вартістю і відмінною ремонтопридатністю. Головними проблемами авто є гальма, коробка передач і електроніка.

10. BMW 3 серії

BMW 3 серії Fullscreen
Бензиновий BMW 3 Series надійніший за дизельну версію моделі
Фото: BMW

Рейтинг надійності: 93,3%

Роки випуску: 2012 — 2019

BMW 3 Series вирізняється високим рівнем надійності, особливо з бензиновими двигунами. Проте ця модель має деякі проблеми з кондиціонером і електронікою.

10. Citroen C1

Citroen C1 Fullscreen
Citroen C1 має проблеми з акумулятором і гальмами
Фото: Citroen

Рейтинг надійності: 93,3%

Роки випуску: 2014 — 2022

Тільки 12% власників компактного хетчбека Citroen C1 повідомили про поломки. Найчастіше виходили з ладу акумулятор, гальма і двигун.

10. Skoda Citigo

Skoda Citigo Fullscreen
Skoda Citigo дешевий в обслуговуванні хетчбек
Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 93,3%

Роки випуску: 2012 — 2020

Skoda Citigo вирізняється невисокою вартістю, а єдиною проблемою в надійності є електроніка. З такими поломками стикалися близько 13% власників моделі.

9. Honda Jazz

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz рідко виходить з ладу
Фото: Honda

Рейтинг надійності: 94,3%

Роки випуску: 2008 — 2015

Honda Jazz набагато надійніша за своїх конкурентів. Ця модель рідко виходить з ладу, а головними проблемами є кондиціонер, кузов і гальма.

8. Mazda 2

Mazda 2 Fullscreen
Mazda 2 страждає від проблем з електронікою
Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 95,5%

Роки випуску: 2007 — 2015

Mazda 2 має проблеми з електронікою. Проте з такими поломками зіткнулися лише 8% власників хетчбека.

7. Honda Civic

Honda Civic Fullscreen
У Honda Civic є проблеми з кузовом і гальмами
Фото: Honda

Рейтинг надійності: 96,2%

Роки випуску: 2012 — 2017

Бензиновий Honda Civic рідше виходить з ладу, ніж дизельна версія моделі. Головними проблемами є кузов, гальма і коробка передач.

6. Mazda MX-5

Mazda MX-5 Fullscreen
Mazda MX-5 є одним із найнадійніших сучасних спорткарів
Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 96,8%

Роки випуску: 2015 — наш час

Спорткар Mazda MX-5 має не тільки приємну керованість, а й вирізняється високим рівнем надійності. Тільки у 5% власників моделі виникали поломки, пов'язані з електронікою.

5. Volkswagen Up

Volkswagen Up Fullscreen
Volkswagen Up надійніший за Skoda Citigo
Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 96,9%

Роки випуску: 2012 — наш час

Volkswagen Up виявився надійнішим за Skoda Citigo, з яким він розділяє платформу. Найчастіше у моделі виходять з ладу кондиціонер, гальма та електроніка.

4. Suzuki Swift

Suzuki Swift Fullscreen
Найчастіше у Suzuki Swift виходить з ладу акумулятор
Фото: Suzuki

Рейтинг надійності: 98,1%

Роки випуску: 2010 — 2017

Хетчбек Suzuki Swift має мало проблем із надійністю. Тільки у 6% власників моделі виходив з ладу акумулятор.

3. Toyota Yaris

Toyota Yaris Fullscreen
У Toyota Yaris мало проблем із надійністю
Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 98,6%

Роки випуску: 2011 — 2020

Toyota Yaris підходить для водіїв, яким потрібен економний і практичний автомобіль. Близько 5% власників моделі повідомили про поломки, пов'язані з підвіскою.

2. Mazda 3

Mazda 3 Fullscreen
Лише кілька власників Mazda 3 стикалися з поломками під час експлуатації
Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 99,3%

Роки випуску: 2014 — 2019

Бензинова версія Mazda 3 рідко виходить з ладу. Єдиним слабким місцем моделі є електроніка.

1. Honda Jazz

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz очолив рейтинг найнадійніших бензинових авто
Фото: Honda

Рейтинг надійності: 100%

Роки випуску: 2015 — 2020

Honda Jazz третього покоління є дуже практичним авто з високим рівнем надійності. Жоден власник моделі не повідомив про поломки за останні два роки експлуатації.

Найбільш ненадійні бензинові авто з пробігом віком від 6 до 20 років:

6. Mini Cooper

Mini Cooper Fullscreen
У Mini Cooper найчастіше виходять з ладу двигун і електроніка
Фото: MINI

Рейтинг надійності: 71,5%

Роки випуску: 2007 — 2014

Старий Mini Cooper не відрізняється високим рівнем надійності. У хетчбека є безліч проблем, головними з яких є двигун і електроніка.

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5. Skoda Octavia

Skoda Octavia Fullscreen
Skoda Octavia має безліч проблем із надійністю
Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 71,2%

Роки випуску: 2004 — 2013

Бензинова Skoda Octavia не така надійна, як дизельна версія моделі. Основними проблемами є акумулятор, двигун, електроніка та підвіска.

4. Nissan Micra

Nissan Micra Fullscreen
У Nissan Micra найчастіше виходять з ладу підвіска і двигун
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 66,4%

Роки випуску: 2010 — 2016

Nissan Micra виявилася однією з найбільш ненадійних моделей японського бренду. Найчастіше у хетчбека виходять з ладу підвіска, двигун і електроніка.

3. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Fullscreen
Дизельні Nissan Qashqai виявилися надійнішими за бензинову версію кросовера
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 64,4%

Роки випуску: 2014 — 2021

Бензинова версія Nissan Qashqai поступається в надійності дизельному кросоверу. Близько 43% власників моделі повідомили про поломки, які були пов'язані з двигуном і електронікою.

2. Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class Fullscreen
Mercedes-Benz C-Class має проблеми з акумулятором і підвіскою
Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 54,9%

Роки випуску: 2014 — 2021

Попри високу вартість, Mercedes-Benz C-Class не є надійною моделлю. Основними проблемами є акумулятор і підвіска.

1. Opel/Vauxhall Astra

Opel Astra Fullscreen
Opel Astra виявився найбільш ненадійним авто в цьому рейтингу
Фото: Opel

Рейтинг надійності: 50,5%

Роки випуску: 2009 — 2015

У Opel Astra є безліч проблем з надійністю. Найчастіше виходять з ладу кондиціонер і двигун.

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