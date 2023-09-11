Названо найнадійніші та найненадійніші вживані бензинові авто віком до 20 років
Експерти виділили 14 найнадійніших бензинових автомобілів з пробігом віком від 6 до 20 років. Також вони назвали шість моделей, які часто виходять з ладу.
Британські експерти назвали найнадійніші та найбільш ненадійні бензинові авто з пробігом. До списку увійшли тільки моделі віком від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Старі автомобілі набагато доступніші за нові моделі, але з часом їхній стан стає гіршим. Передусім це стосується старих авто, але навіть серед них є винятки.
Загалом до рейтингу увійшли 14 бензинових автомобілів з високим рівнем надійності. Також експерти згадали шість моделей, від яких варто триматися якомога далі.
Найнадійніші бензинові авто з пробігом віком від 6 до 20 років:
13. Honda CR-V
Рейтинг надійності: 92,8%
Роки випуску: 2012 — 2018
Бензинова версія Honda CR-V зарекомендувала себе як дуже надійний позашляховик з недорогою вартістю обслуговування. Найчастіше у моделі виходять з ладу кондиціонер, коробка передач та інформаційно-розважальна система.
13. Hyundai i10
Рейтинг надійності: 92,8%
Роки випуску: 2014 — 2020
Компактний хетчбек Hyundai i10 вирізняється невисокою вартістю і відмінною ремонтопридатністю. Головними проблемами авто є гальма, коробка передач і електроніка.
10. BMW 3 серії
Рейтинг надійності: 93,3%
Роки випуску: 2012 — 2019
BMW 3 Series вирізняється високим рівнем надійності, особливо з бензиновими двигунами. Проте ця модель має деякі проблеми з кондиціонером і електронікою.
10. Citroen C1
Рейтинг надійності: 93,3%
Роки випуску: 2014 — 2022
Тільки 12% власників компактного хетчбека Citroen C1 повідомили про поломки. Найчастіше виходили з ладу акумулятор, гальма і двигун.
10. Skoda Citigo
Рейтинг надійності: 93,3%
Роки випуску: 2012 — 2020
Skoda Citigo вирізняється невисокою вартістю, а єдиною проблемою в надійності є електроніка. З такими поломками стикалися близько 13% власників моделі.
9. Honda Jazz
Рейтинг надійності: 94,3%
Роки випуску: 2008 — 2015
Honda Jazz набагато надійніша за своїх конкурентів. Ця модель рідко виходить з ладу, а головними проблемами є кондиціонер, кузов і гальма.
8. Mazda 2
Рейтинг надійності: 95,5%
Роки випуску: 2007 — 2015
Mazda 2 має проблеми з електронікою. Проте з такими поломками зіткнулися лише 8% власників хетчбека.
7. Honda Civic
Рейтинг надійності: 96,2%
Роки випуску: 2012 — 2017
Бензиновий Honda Civic рідше виходить з ладу, ніж дизельна версія моделі. Головними проблемами є кузов, гальма і коробка передач.
6. Mazda MX-5
Рейтинг надійності: 96,8%
Роки випуску: 2015 — наш час
Спорткар Mazda MX-5 має не тільки приємну керованість, а й вирізняється високим рівнем надійності. Тільки у 5% власників моделі виникали поломки, пов'язані з електронікою.
5. Volkswagen Up
Рейтинг надійності: 96,9%
Роки випуску: 2012 — наш час
Volkswagen Up виявився надійнішим за Skoda Citigo, з яким він розділяє платформу. Найчастіше у моделі виходять з ладу кондиціонер, гальма та електроніка.
4. Suzuki Swift
Рейтинг надійності: 98,1%
Роки випуску: 2010 — 2017
Хетчбек Suzuki Swift має мало проблем із надійністю. Тільки у 6% власників моделі виходив з ладу акумулятор.
3. Toyota Yaris
Рейтинг надійності: 98,6%
Роки випуску: 2011 — 2020
Toyota Yaris підходить для водіїв, яким потрібен економний і практичний автомобіль. Близько 5% власників моделі повідомили про поломки, пов'язані з підвіскою.
2. Mazda 3
Рейтинг надійності: 99,3%
Роки випуску: 2014 — 2019
Бензинова версія Mazda 3 рідко виходить з ладу. Єдиним слабким місцем моделі є електроніка.
1. Honda Jazz
Рейтинг надійності: 100%
Роки випуску: 2015 — 2020
Honda Jazz третього покоління є дуже практичним авто з високим рівнем надійності. Жоден власник моделі не повідомив про поломки за останні два роки експлуатації.
Найбільш ненадійні бензинові авто з пробігом віком від 6 до 20 років:
6. Mini Cooper
Рейтинг надійності: 71,5%
Роки випуску: 2007 — 2014
Старий Mini Cooper не відрізняється високим рівнем надійності. У хетчбека є безліч проблем, головними з яких є двигун і електроніка.Важливо
5. Skoda Octavia
Рейтинг надійності: 71,2%
Роки випуску: 2004 — 2013
Бензинова Skoda Octavia не така надійна, як дизельна версія моделі. Основними проблемами є акумулятор, двигун, електроніка та підвіска.
4. Nissan Micra
Рейтинг надійності: 66,4%
Роки випуску: 2010 — 2016
Nissan Micra виявилася однією з найбільш ненадійних моделей японського бренду. Найчастіше у хетчбека виходять з ладу підвіска, двигун і електроніка.
3. Nissan Qashqai
Рейтинг надійності: 64,4%
Роки випуску: 2014 — 2021
Бензинова версія Nissan Qashqai поступається в надійності дизельному кросоверу. Близько 43% власників моделі повідомили про поломки, які були пов'язані з двигуном і електронікою.
2. Mercedes-Benz C-Class
Рейтинг надійності: 54,9%
Роки випуску: 2014 — 2021
Попри високу вартість, Mercedes-Benz C-Class не є надійною моделлю. Основними проблемами є акумулятор і підвіска.
1. Opel/Vauxhall Astra
Рейтинг надійності: 50,5%
Роки випуску: 2009 — 2015
У Opel Astra є безліч проблем з надійністю. Найчастіше виходять з ладу кондиціонер і двигун.
Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найнадійніші старі сімейні автомобілі.