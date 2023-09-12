Експерти назвали найкращі сімейні кросовери 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 нових сімейних кросоверів, які мають безліч переваг. Також експерти назвали головні недоліки кожної з представлених моделей.

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Британські експерти назвали найкращі нові сімейні кросовери 2023 року. Ці моделі мають високий рівень практичності та безліч інших переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

У сегменті сімейних кросоверів існує серйозна конкуренція. Такі моделі пропонують чимало автовиробників, але не всі з них рекомендуються до купівлі.

Експерти виділили 10 моделей, які чудово підходять для великої родини. Також вони назвали головні недоліки кожного з представлених кросоверів.

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Топ 10 найкращих сімейних кросоверів 2023 року:

10. Ford Kuga

Ford Kuga має приємну керованість Фото: Ford

Ford Kuga вирізняється стильним дизайном і приємною керованістю. Також цей кросовер доступний з великою кількістю силових установок на вибір.

Плюси:

дешевше за конкурентів;

великий запас ходу на електротязі в гібридній версії;

гібридна версія коштує недорого.

Мінуси:

не найякісніший інтер'єр;

невеликий багажник;

незручна інформаційно-розважальна система.

9. Audi Q5

Audi Q5 розкішніший за конкурентів Фото: Audi

Audi Q5 входить у сегмент преміальних сімейних кросоверів. Він досить практичний і розкішний усередині.

Плюси:

є потужні двигуни;

приємна керованість;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

невеликий запас ходу на електротязі в гібридній версії;

немає семимісної версії;

жорстка підвіска.

8. Lexus NX

Lexus NX має низьку витрату палива Фото: Lexus

Lexus NX пропонує низьку витрату пального та великий запас ходу на електротязі. Також цей кросовер швидший за конкурентів завдяки потужній гібридній силовій установці.

Плюси:

є потужні двигуни;

високий рівень надійності;

великий запас ходу на електротязі в гібридній версії.

Мінуси:

двигун працює недостатньо плавно;

жорстка підвіска;

висока вартість.

7. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC має просторий інтер'єр Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC розкішніший за багатьох своїх конкурентів. Цей кросовер пропонує просторий інтер'єр і багате оснащення.

Плюси:

багате оснащення;

великий запас ходу на електротязі в гібридній версії;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

жорстка підвіска;

низька якість збірки інтер'єру;

галасливі бензинові двигуни.

6. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV доступніша за конкурентів Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV є одним із найдоступніших європейських електрокросоверів на ринку. Попри це він пропонує високий рівень практичності та великий запас ходу.

Плюси:

практичний інтер'єр;

великий запас ходу;

приємна керованість.

Мінуси:

не найшвидший;

небагате оснащення;

незручна інформаційно-розважальна система.

5. Volvo XC40

Volvo XC40 вирізняється високим рівнем безпеки Фото: Volvo

Volvo XC40 поєднує в собі стильний екстер'єр, практичний інтер'єр і високий рівень безпеки. Також цей кросовер має багате оснащення та комфортну підвіску.

Плюси:

гарний інтер'єр;

комфортна підвіска;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

незручна інформаційно-розважальна система;

погана шумоізоляція.

4. Kia EV6

Kia EV6 має великий запас ходу на одному заряді Фото: Kia

Електрокросовер Kia EV6 пропонує стильний дизайн та практичний інтер'єр. Також ця модель має приємну керованість та великий запас ходу.

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Плюси:

великий запас ходу;

швидка зарядка;

розширена гарантія;

багато місця на задньому ряду сидінь.

Мінуси:

невеликий багажник;

висока вартість;

жорстка підвіска.

3. BMW iX3

BMW iX3 пропонує відмінну інформаційно-розважальну систему Фото: BMW

Електрокросовер BMW iX3 вирізняється великим запасом ходу та однією з найкращих інформаційно-розважальних систем в автоіндустрії. Крім цього він дешевший за конкурентів.

Плюси:

великий запас ходу;

зручна інформаційно-розважальна система;

невисока вартість.

Мінуси:

повільніше за конкурентів;

погана шумоізоляція;

Tesla Model 3 має більший запас ходу.

2. Genesis GV60

Genesis GV60 вирізняється розкішним інтер'єром Фото: Genesis

Genesis GV60 розділяє платформу з Kia EV6, але набагато комфортніший і розкішніший. Також цей електрокросовер пропонує зручну інформаційно-розважальну систему.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

відмінна шумоізоляція;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

невеликий багажник;

мало місця на задньому ряду сидінь;

опціональні бічні камери заднього виду незручні.

1. Kia Sportage

Kia Sportage став лідером у цьому рейтингу Фото: Kia

Kia Sportage є чудовим вибором у сегменті сімейних кросоверів. Це практична модель із містким багажником.

Плюси:

невисока вартість;

практичний інтер'єр;

місткий багажник.

Мінуси:

галасливі двигуни;

мало місця на задньому ряду сидінь;

мало регулювань для сидінь заднього ряду.

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