Ракета из 70-х: знаменитый винтажный спорткар BMW получил современный тюнинг (фото)

Спорткару BMW 2002 tii повысили мощность и доработали ходовую. Автомобиль получил новые колесные диски и улучшенную внутреннюю отделку.

Купе BMW 2002 tii 1971 года получило вторую жизнь. Знаменитую модель доработали в немецком ателье Manhart Performance. Об этом сообщается на его сайте.

Купе получило современную 16-дюймовую резину на дисках Alpina Фото: Manhart

За основу взяли довольно редкий BMW 2002 tii с пакетом доработок от Alpina. Основное внимание в Manhart уделили двигателю. После доработки впуска, топливной системы и выхлопа мощность выросла со 130 сразу до 200 л. с., а максимальный крутящий момент увеличен с 178 до 215 Нм.

Мощность двигателя подняли до 200 л. с. Фото: Manhart

Такая отдача не кажется чем-то сверхъестественным, но нужно учесть, что купе BMW 2002 tii весит всего тонну. К тому же, двигатель стал звучать громче и сочнее.

В салоне улучшена отделка Фото: Manhart

Тюнинг BMW 2002 tii также затронул ходовую. Установлена полностью новая подвеска от KW, а распорка под капотом повысила жесткость кузова. За замедления отвечают увеличенные тормоза от более позднего BMW 323i E21.

Кроме того, слегка расширены крылья BMW 2002 tii. Это позволило установить фирменные спицованные колеса Alpina с шинами размером 225/40 R16.

Сзади появился каркас безопасности Фото: Manhart

Салон BMW 2002 tii отреставрирован, а его отделка улучшена. Вместо задних сидений появился каркас безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве видели редкий спорткар BMW Alpina, способный развить свыше 300 км/ч.

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