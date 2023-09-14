Ракета из 70-х: знаменитый винтажный спорткар BMW получил современный тюнинг (фото)

Спорткару BMW 2002 tii повысили мощность и доработали ходовую. Автомобиль получил новые колесные диски и улучшенную внутреннюю отделку.

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Купе BMW 2002 tii 1971 года получило вторую жизнь. Знаменитую модель доработали в немецком ателье Manhart Performance. Об этом сообщается на его сайте.

Купе получило современную 16-дюймовую резину на дисках Alpina Фото: Manhart

За основу взяли довольно редкий BMW 2002 tii с пакетом доработок от Alpina. Основное внимание в Manhart уделили двигателю. После доработки впуска, топливной системы и выхлопа мощность выросла со 130 сразу до 200 л. с., а максимальный крутящий момент увеличен с 178 до 215 Нм.

Мощность двигателя подняли до 200 л. с. Фото: Manhart

Такая отдача не кажется чем-то сверхъестественным, но нужно учесть, что купе BMW 2002 tii весит всего тонну. К тому же, двигатель стал звучать громче и сочнее.

В салоне улучшена отделка Фото: Manhart

Тюнинг BMW 2002 tii также затронул ходовую. Установлена полностью новая подвеска от KW, а распорка под капотом повысила жесткость кузова. За замедления отвечают увеличенные тормоза от более позднего BMW 323i E21.

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Кроме того, слегка расширены крылья BMW 2002 tii. Это позволило установить фирменные спицованные колеса Alpina с шинами размером 225/40 R16.

Сзади появился каркас безопасности Фото: Manhart

Салон BMW 2002 tii отреставрирован, а его отделка улучшена. Вместо задних сидений появился каркас безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве видели редкий спорткар BMW Alpina, способный развить свыше 300 км/ч.

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