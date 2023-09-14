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Авто

Ракета из 70-х: знаменитый винтажный спорткар BMW получил современный тюнинг (фото)

BMW 2002 tii, BMW 2002, BMW Alpina, тюнинг BMW, спорткар BMW
Фото: Manhart | BMW 2002 tii доработали специалисты Manhart Performance

Спорткару BMW 2002 tii повысили мощность и доработали ходовую. Автомобиль получил новые колесные диски и улучшенную внутреннюю отделку.

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Купе BMW 2002 tii 1971 года получило вторую жизнь. Знаменитую модель доработали в немецком ателье Manhart Performance. Об этом сообщается на его сайте.

BMW 2002 tii, BMW 2002, BMW Alpina, тюнинг BMW, спорткар BMW Fullscreen
Купе получило современную 16-дюймовую резину на дисках Alpina
Фото: Manhart

За основу взяли довольно редкий BMW 2002 tii с пакетом доработок от Alpina. Основное внимание в Manhart уделили двигателю. После доработки впуска, топливной системы и выхлопа мощность выросла со 130 сразу до 200 л. с., а максимальный крутящий момент увеличен с 178 до 215 Нм.

BMW 2002 tii, BMW 2002, BMW Alpina, тюнинг BMW, спорткар BMW Fullscreen
Мощность двигателя подняли до 200 л. с.
Фото: Manhart

Такая отдача не кажется чем-то сверхъестественным, но нужно учесть, что купе BMW 2002 tii весит всего тонну. К тому же, двигатель стал звучать громче и сочнее.

BMW 2002 tii, BMW 2002, BMW Alpina, тюнинг BMW, спорткар BMW Fullscreen
В салоне улучшена отделка
Фото: Manhart

Тюнинг BMW 2002 tii также затронул ходовую. Установлена полностью новая подвеска от KW, а распорка под капотом повысила жесткость кузова. За замедления отвечают увеличенные тормоза от более позднего BMW 323i E21.

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Кроме того, слегка расширены крылья BMW 2002 tii. Это позволило установить фирменные спицованные колеса Alpina с шинами размером 225/40 R16.

BMW 2002 tii, BMW 2002, BMW Alpina, тюнинг BMW, спорткар BMW Fullscreen
Сзади появился каркас безопасности
Фото: Manhart

Салон BMW 2002 tii отреставрирован, а его отделка улучшена. Вместо задних сидений появился каркас безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве видели редкий спорткар BMW Alpina, способный развить свыше 300 км/ч.

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