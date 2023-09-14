Ракета із 70-х: знаменитий вінтажний спорткар BMW отримав сучасний тюнінг (фото)

Спорткару BMW 2002 tii підвищили потужність і допрацювали ходову. Автомобіль отримав нові колісні диски та покращене внутрішнє оздоблення.

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Купе BMW 2002 tii 1971 року отримало друге життя. Знамениту модель допрацювали в німецькому ательє Manhart Performance. Про це повідомляється на його сайті.

Купе отримало сучасну 16-дюймову гуму на дисках Alpina Фото: Manhart

За основу взяли доволі рідкісний BMW 2002 tii з пакетом доопрацювань від Alpina. Основну увагу в Manhart приділили двигуну. Після доопрацювання впуску, паливної системи та вихлопу потужність зросла зі 130 одразу до 200 к. с., а максимальний крутний момент збільшено зі 178 до 215 Нм.

Потужність двигуна підняли до 200 к. с. Фото: Manhart

Така віддача не здається чимось надприродним, але потрібно врахувати, що купе BMW 2002 tii важить лише тонну. До того ж двигун став звучати голосніше та соковитіше.

У салоні покращено оздоблення Фото: Manhart

Тюнінг BMW 2002 tii також торкнувся ходової. Встановлено повністю нову підвіску від KW, а розпірка під капотом підвищила жорсткість кузова. За уповільнення відповідають збільшені гальма від пізнішого BMW 323i E21.

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Також злегка розширено крила BMW 2002 tii. Це дало змогу встановити фірмові спицьовані колеса Alpina з шинами розміром 225/40 R16.

Ззаду з'явився каркас безпеки Фото: Manhart

Салон BMW 2002 tii відреставровано, а його оздоблення поліпшено. Замість задніх сидінь з'явився каркас безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві бачили рідкісний спорткар BMW Alpina, здатний розвинути понад 300 км/год.

Також ми писали, що новий BMW M3 стане електромобілем.