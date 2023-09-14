Renault представили коммерческий электромобиль грузоподъемностью более тонны (фото)

Электромобиль Renault Trafic оснащен 122-сильным мотором, а самая "дальнобойная" его версия способна проехать свыше 320 км без подзарядки. Фургон предлагают в нескольких версиях по длине и высоте.

Линейку Renault Trafic 2024 пополнила электрическая версия E-Tech. Фургон присоединился к младшим братьям – электромобилям Renault Kangoo и Master. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Renault.

Фургон получил 122-сильный мотор Фото: Renault

Именно у Renault Kangoo E позаимствован электромотор для Trafic E-Tech. Он развивает 122 л. с. и 245 Н∙м и позволяет развивать скорость до 90 км/ч.

Аккумуляторная батарея емкостью 52 кВт∙ч позволяет проехать 297 км в стандартной версии и 322 км – в варианте Long Range. В 2024 году за доплату предложат быстрое зарядное устройство на 50 кВт.

Грузоподъемность авто составляет 1100 кг Фото: Renault

Новый Renault Trafic E-Tech предложат в двух версиях по длине (5,08 и 5,48 м), а также в двух вариантах высоты (1,967 и 2,498 м). Также на шасси авто можно создавать различные специализированные версии.

Длина грузового отсека может достигать 4,15 м, а его объем составляет от 5,8 до 8,9 куб. м. Грузоподъемность фургона составляет 1,1 тонны, также можно буксировать прицеп весом 750 кг.

Объем грузового отсека составляет от 5,8 до 8,9 куб. м Фото: Renault

В салоне Renault Trafic E-Tech предусмотрены отделения для мелкой поклажи суммарным объемом 88 л. Базовая комплектация включает мультимедийную систему Easy Link с тачскрином.

Поначалу в продажу поступит удлиненный электромобиль Renault Trafic – он появится на рынке с октября. Короткий вариант предложат с ноября.

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