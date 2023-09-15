Новейший электрический универсал Audi рассекретили до премьеры (фото)

Audi A6 e-tron Avant станет первым полностью электрическим универсалом бренда. Новинка будет доступна в нескольких версиях, включая заряженные модификации S и RS.

Audi вывели на тесты свой новый электрический универсал A6 Avant e-tron. Новинка получит измененный дизайн и передовые технологии. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Серийная версия Audi A6 Avant e-tron во многом будет похожа на одноименный концепт-кар. В частности, электрический универсал получит закрытую решетку радиатора и раздельную оптику.

Спереди размещена раздельная оптика Фото: Motor1.com

Вероятнее всего, тестовый прототип является заряженной версией электромобиля. На это намекают красные тормозные суппорты и спортивные шины Pirelli P Zero.

Тестовый прототип имеет красные тормозные суппорты Фото: Motor1.com

Сзади установлен небольшой диффузор. Помимо этого универсал получил аэродинамичные колесные диски и низкую подвеску.

Сзади установлен диффузор Фото: Motor1.com

Ожидается, что Audi A6 Avant e-tron будет основан на платформе PPE, на которой также построен электрокроссовер Q6 e-tron. Он будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью примерно до 470 л.с. и системой полного привода.

Интерьер новинки пока остается загадкой. Дебют Audi A6 Avant e-tron состоится уже в 2024 году.

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