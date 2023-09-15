На аукцион выставлен Chevrolet Corvette 1969 года в состоянии нового авто (фото)
Chevrolet Corvette 1969 года идеально сохранился и проехал менее 20 000 км. Спорткар оснащен 350-сильным V8 и способен разогнаться до сотни за 6,4 с.
В США на аукцион Mecum выставлен Chevrolet Corvette 1969 года. Спорткар идеально сохранился и выглядит как новый, поэтому за него планируют выручить свыше 100 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.
За 54 года Chevrolet Corvette Stingray проехал всего 17 780 км. Это капсула времени и один из самых сохранных Corvette 60-х годов.
У автомобиля родное лакокрасочное покрытие без повреждений и идеальное состояние салона. Заменены только шины и аккумулятор. Сохранена и вся оригинальная документация на автомобиль – чек с автосалона, гарантийный талон, руководство по эксплуатации.
Долгое время об этом Chevrolet Corvette Stingray никто не слышал, и его обнаружение вызвало фурор среди коллекционеров. Спорткар собрал около десятка наград на различных автофестивалях и слетах.
Этот Chevrolet Corvette – одна из ранних моделей поколения С3 с 5,7-литровым V8. Двигатель развивает 350 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить скорость свыше 200 км/ч. Комплектация Corvette включает кондиционер и радио.
Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе будут продавать самый дорогой Chevrolet Corvette в истории. Он оценен в $4 миллиона.
Также мы рассказывали, что на продажу выставлен редчайший лимузин Tatra 90-х.