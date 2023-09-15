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Недорогие и практичные: названы лучшие компактные кроссоверы 2023 года (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Volkswagen | Volkswagen Taos предлагает стильный дизайн и просторный интерьер

Эксперты выделили 10 компактных кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов.

Американские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы, которые можно купить новыми в 2023 году. Они назвали главные плюсы и минусы этих моделей. Рейтинг опубликовали на сайте Forbes.

Кроссоверы продолжают доминировать на рынке новых автомобилей во многих странах мира. Особенно популярны компактные модели, которые достаточно практичные, но в то же время отлично подходят для городских поездок.

В рейтинг вошли 10 моделей, которые эксперты признали лучшими. Они имеют множество преимуществ перед конкурентами.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2023 года:

10. Ford Bronco Sport

Ford Bronco Sport предлагает стильный дизайн
Фото: Ford

Ford Bronco Sport обладает стильным дизайном, а также неплохо справляется с бездорожьем. Также он предлагает практичный интерьер.

Плюсы:

  • неплохо справляется с бездорожьем;
  • практичный интерьер;
  • стильный дизайн.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • высокая стоимость;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

9. Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek подходит для поездок по бездорожью
Фото: Subaru

Subaru Crosstrek неплохо справляется с бездорожьем, а также отлично подходит для поездок по городу. Также этот кроссовер экономнее в сравнении с более крупным Forester.

Плюсы:

  • полный привод в базовой комплектации;
  • неплохо справляется с бездорожьем;
  • высокий уровень безопасности.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • неприятная управляемость;
  • тесный интерьер.

8. Kia Soul

Kia Soul обладает просторным интерьером
Фото: Kia

Kia Soul давно зарекомендовал себя как надежный и недорогой кроссовер с практичным интерьером. Второе поколение модели стало еще технологичнее, а также получило необычный дизайн.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • необычный дизайн;
  • низкая стоимость.

Минусы:

  • нет полного привода;
  • нет некоторых функций безопасности;
  • электрическая версия слишком дорогая.

7. Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer отличается просторным интерьером
Фото: General Motors

Chevrolet Trailblazer предлагает много места внутри, а также имеет богатое оснащение. Также кроссовер имеет стильный дизайн экстерьера.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • стильный дизайн.

Минусы:

  • маломощные двигатели;
  • высокая стоимость топовых версий;
  • плохо справляется с бездорожьем.

6. Hyundai Kona

Hyundai Kona доступен с электрической силовой установкой
Фото: Hyundai

Hyundai Kona обладает приятной управляемостью и доступен в версиях с полным приводом. Также этот кроссовер можно купить с электрической силовой установкой.

Плюсы:

  • есть электрическая версия;
  • приятная управляемость;
  • стильный дизайн.

Минусы:

  • маломощные двигатели;
  • небольшой багажник;
  • мало места на заднем ряду сидений.

5. Jeep Compass

Jeep Compass во многом похож на более крупные кроссоверы бренда
Фото: Stellantis

Jeep Compass в отличие от многих конкурентов, неплохо справляется с бездорожьем. Также кроссовер предлагает приятную управляемость и просторный интерьер.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • стильный дизайн;
  • практичный интерьер.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • высокая стоимость;
  • высокий расход топлива.

4. Kia Niro

Kia Niro предлагается с экономными двигателями
Фото: Kia

Kia Niro после обновления в 2023 году стал гораздо лучше. Это стильный кроссовер с экономными двигателями, просторным интерьером и богатым оснащением.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • есть электрическая версия;
  • просторный интерьер.

Минусы:

  • электрическая версия слишком дорогая;
  • маломощные двигатели;
  • нет полного привода.

3. Mazda CX-30

Mazda CX-30 обладает стильным дизайном
Фото: Mazda

Mazda CX-30 является заменой модели CX-3 и во многом превосходит своего предшественника. Это стильный кроссовер с отточенной управляемостью и богатым оснащением.

Плюсы:

  • стильный дизайн;
  • приятная управляемость;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокий расход топлива;
  • не все функции безопасности входят в стандартную комплектацию;
  • небольшой багажник.

2. Kia Seltos

Kia Seltos предлагает приятную управляемость
Фото: Kia

Kia Seltos приятно удивляет отточенной управляемостью и просторным интерьером. Помимо этого кроссовер имеет высокий уровень безопасности.

Плюсы:

  • просторный и практичный интерьер;
  • есть мощные двигатели;
  • высокий уровень безопасности.

Минусы:

  • базовый двигатель слишком маломощный.

1. Volkswagen Taos

Volkswagen Taos стал лидером в этом рейтинге
Фото: Volkswagen

Volkswagen Taos является альтернативой хэтчбеку Golf для тех людей, которым нужен более практичный автомобиль. Также этот кроссовер предлагает стильный дизайн и просторный интерьер.

Плюсы:

  • вместительный багажник;
  • качественный интерьер;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • маломощные двигатели.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали лучшие новые семейные кроссоверы 2023 года.