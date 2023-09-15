Недорогие и практичные: названы лучшие компактные кроссоверы 2023 года (фото)
Эксперты выделили 10 компактных кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов.
Американские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы, которые можно купить новыми в 2023 году. Они назвали главные плюсы и минусы этих моделей. Рейтинг опубликовали на сайте Forbes.
Кроссоверы продолжают доминировать на рынке новых автомобилей во многих странах мира. Особенно популярны компактные модели, которые достаточно практичные, но в то же время отлично подходят для городских поездок.
В рейтинг вошли 10 моделей, которые эксперты признали лучшими. Они имеют множество преимуществ перед конкурентами.
ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2023 года:
10. Ford Bronco Sport
Ford Bronco Sport обладает стильным дизайном, а также неплохо справляется с бездорожьем. Также он предлагает практичный интерьер.
Плюсы:
- неплохо справляется с бездорожьем;
- практичный интерьер;
- стильный дизайн.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- высокая стоимость;
- неудобная информационно-развлекательная система.
9. Subaru Crosstrek
Subaru Crosstrek неплохо справляется с бездорожьем, а также отлично подходит для поездок по городу. Также этот кроссовер экономнее в сравнении с более крупным Forester.
Плюсы:
- полный привод в базовой комплектации;
- неплохо справляется с бездорожьем;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- неприятная управляемость;
- тесный интерьер.
8. Kia Soul
Kia Soul давно зарекомендовал себя как надежный и недорогой кроссовер с практичным интерьером. Второе поколение модели стало еще технологичнее, а также получило необычный дизайн.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- необычный дизайн;
- низкая стоимость.
Минусы:
- нет полного привода;
- нет некоторых функций безопасности;
- электрическая версия слишком дорогая.
7. Chevrolet Trailblazer
Chevrolet Trailblazer предлагает много места внутри, а также имеет богатое оснащение. Также кроссовер имеет стильный дизайн экстерьера.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- богатое оснащение;
- стильный дизайн.
Минусы:
- маломощные двигатели;
- высокая стоимость топовых версий;
- плохо справляется с бездорожьем.
6. Hyundai Kona
Hyundai Kona обладает приятной управляемостью и доступен в версиях с полным приводом. Также этот кроссовер можно купить с электрической силовой установкой.
Плюсы:
- есть электрическая версия;
- приятная управляемость;
- стильный дизайн.
Минусы:
- маломощные двигатели;
- небольшой багажник;
- мало места на заднем ряду сидений.
5. Jeep Compass
Jeep Compass в отличие от многих конкурентов, неплохо справляется с бездорожьем. Также кроссовер предлагает приятную управляемость и просторный интерьер.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- стильный дизайн;
- практичный интерьер.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- высокая стоимость;
- высокий расход топлива.
4. Kia Niro
Kia Niro после обновления в 2023 году стал гораздо лучше. Это стильный кроссовер с экономными двигателями, просторным интерьером и богатым оснащением.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- есть электрическая версия;
- просторный интерьер.
Минусы:
- электрическая версия слишком дорогая;
- маломощные двигатели;
- нет полного привода.
3. Mazda CX-30
Mazda CX-30 является заменой модели CX-3 и во многом превосходит своего предшественника. Это стильный кроссовер с отточенной управляемостью и богатым оснащением.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- приятная управляемость;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокий расход топлива;
- не все функции безопасности входят в стандартную комплектацию;
- небольшой багажник.
2. Kia Seltos
Kia Seltos приятно удивляет отточенной управляемостью и просторным интерьером. Помимо этого кроссовер имеет высокий уровень безопасности.
Плюсы:
- просторный и практичный интерьер;
- есть мощные двигатели;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- базовый двигатель слишком маломощный.
1. Volkswagen Taos
Volkswagen Taos является альтернативой хэтчбеку Golf для тех людей, которым нужен более практичный автомобиль. Также этот кроссовер предлагает стильный дизайн и просторный интерьер.
Плюсы:
- вместительный багажник;
- качественный интерьер;
- приятная управляемость.
Минусы:
- маломощные двигатели.
Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали лучшие новые семейные кроссоверы 2023 года.