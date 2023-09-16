Современная классика: в Киеве заметили редкий и мощный спорткар Mercedes-Benz (фото)

Купе Mercedes C63 AMG оснащено огромным 6,2-литровым V8. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 250 км/ч.

В Киеве сфотографировали Mercedes-Benz C63 AMG Coupe 2011 года. Купе является довольно редким на украинских дорогах. Его снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

C63 AMG – топовая версия Mercedes C-Class. Модель в кузове W204 оснащена огромным высокооборотистым V8 объемом 6,2 л. В стандартном исполнении он развивает 457 л. с., а с опционным пакетом Performance Package Plus – 487 л. с. Пиковый крутящий момент достигает 600 Н∙м. Для компактного купе это существенные показатели.

Спорткар узнается по четырем выхлопным трубам Фото: Topcars UA

Стандартный Mercedes C63 AMG Coupe способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а 487-сильный – за 4,4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

От стандартного Mercedes C-Class Coupe вариант C63 AMG отличается более агрессивным дизайном передней части, расширенными крыльями и обвесом. Сзади видны небольшой спойлер и четыре выхлопных трубы.

Стандартными являются 18-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные руль и сиденья.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве видели аналогичный заряженный Mercedes C63 AMG W204, но в кузове седан.

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