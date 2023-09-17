В Украине появился новейший конкурент Tesla Cybertruck от Ford (фото)

Пикап Ford F-150 Lightning предложен в версиях мощностью 452 и 580 л. с. Запас хода электромобиля может достигать 510 км.

В Украину начали пригонять новые Ford F-150 Lightning. Один такой электропикап уже сфотографировали в Киеве. Снимки опубликовало издание "Автоцентр".

Электрический пикап Ford F-150 Lightning выпускают с 2022 года и продают по цене от $40 000 в США. Он является одним из основным конкурентов нового Tesla Cybertruck.

Электропикап можно узнать по измененной передней части Фото: autocentre.ua

Впрочем, в отличие от Tesla, в Ford выбрали консервативный подход и сделали электрокар максимально похожим на бензиновые F-150. Его выдает только иная передняя часть.

Электромобиль Ford F-150 Lightning предлагают исключительно в четырехдверном исполнении. Пикап весит 2890 кг и имеет грузоподъемность 1013 кг, также можно буксировать 4,5-тонный прицеп. У него есть огромный передний багажник.

Новый Ford F-150 Lightning предложен в полноприводных двухмоторных версиях на 452 и 580 л. с. с одинаковым крутящим моментом в 1051 Н∙м. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с.

Запас хода электрокара составляет от 390 до 510 км Фото: autocentre.ua

Пикапы предлагают батареи емкостью 98 и 131 кВт∙ч. Запас хода составляет 390 и 480-510 км, соответственно. Кроме того, предусмотрена функция двунаправленной зарядки – можно питать от авто электрооборудование или даже целый дом.

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