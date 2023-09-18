В сервис сразу после покупки: новые Lada страдают от проблем с качеством (видео)

Владелец новой Lada Vesta NG заметил множество неисправностей сразу после покупки. Двигатель авто не запускался с первой попытки, а мультимедийная система работала с большими задержками.

Владелец новой Lada Vesta NG вернул автомобиль дилеру спустя неделю после покупки. Модели "АвтоВАЗ" страдают от серьезных проблем с качеством сборки. Об этом рассказали на сайте Лада Онлайн.

Один из владельцев обновленной Lada Vesta в максимальной комплектации Techno сдал автомобиль в сервис из-за множества неисправностей. Мужчина заявил, что двигатель не запускается с первой попытки, клаксон не работает, мультимедийная система работает с большими задержками, а дворники не выполняют свою задачу. Уже спустя неделю он потребовал от дилерского центра полный возврат средств.

Владелец снял на видео все неисправности своего автомобиля. Он также упомянул, что тормозные суппорты издают громкие звуки в движении.

Дилер признал дефекты и вернул полную стоимость автомобиля. Мужчина отметил, что на его претензию отреагировали в установленный законом срок.

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta NG в марте этого года. Спустя время клиенты заметили множество дефектов на новых авто, включая некачественные тормоза и неисправные мультимедийные системы.

Дилеры подчеркнули, что около 70% новых Lada Vesta NG поступают к ним недоукомплектованными. В "АвтоВАЗе" не признали своей ошибки, но на многих авто действительно не хватает комплектующих.

Ранее Фокус писал, что у "АвтоВАЗа" возникли проблемы с запуском в производство новой Lada X-Cross 5.