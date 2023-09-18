Старый седан Jaguar превратили в необычный шестиколесный пикап (фото)

Нестандартный пикап оснащен 300-сильным двигателем и имеет множество доработок. "Фиолетовый гром" выставлен на аукцион и находится в Нидерландах.

На аукцион Catawiki выставили нестандартный пикап на базе седана Jaguar XJ 1981 года выпуска. Автомобиль получил шесть колес и окрашен в фиолетовый цвет. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Jaguar XJ выпускался с 1968 до 2019 года. Это премиальный седан с роскошным интерьером и мощными двигателями.

Этот Jaguar XJ выполнен в версии Daimler Double Six Vanden Plas. Он получил удлиненную колесную базу и новый кузовной обвес.

Jaguar XJ стал заметно длиннее Фото: Catawiki

Автомобиль имеет название "Фиолетовый гром". Это имя можно заметить на боковых дверях.

Сзади появилась грузовая платформа. Благодаря дополнительной колесной оси ее удалось сделать очень длинной.

Выхлопные патрубки теперь находятся по бокам, а не сзади, как у стандартного седана. Также пикап получил хромированную отделку экстерьера.

В интерьере установлены два сиденья, которые выполнены из кожи. Помимо этого внутри присутствует отделка из дерева.

Интерьер выполнен из кожи и дерева Фото: Catawiki

Jaguar XJ Daimler Double Six Vanden Plas оснащен 5,3-литровым двигателем V12 мощностью 300 л.с. и 436 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Стандартный седан способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,7 секунды. Максимальная скорость составляет 238 км/ч.

У пикапа есть несколько проблем, включая неисправный указатель уровня топлива. Пробег авто составляет 124 160 км.

Торги за необычный пикап Jaguar XJ закрываются уже вечером 18 сентября. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 10 500 евро (11 200 долларов).

Ранее Фокус писал, что в США на продажу выставили необычный пикап SsangYong Actyon Sports.