Ржавый раритет: Chevrolet без двигателя продают за $95 000 (фото)

Этот Chevrolet Corvette C2 отличается наличием раздельного заднего стекла, что делает его более редким. У спорткара отсутствуют двигатель и коробка передач.

В США на продажу выставили редкий Chevrolet Corvette C2 1963 года выпуска. Спорткар имеет далеко не лучшее состояние и нуждается в реставрации. Подробности об авто сообщили в объявлении на eBay.

Этот Chevrolet Corvette C2 отличается наличием раздельного заднего стекла. Эта версия продавалась всего один год.

Известно, что последние четыре десятилетия спорткар провел в сарае. Владелец купил автомобиль в 1974 году.

Chevrolet Corvette имеет раму, которая устойчива к коррозии, что делает спорткар пригодным для восстановления. Тем не менее кузов этого авто покрылся ржавчиной.

Кузов Chevrolet Corvette C2 пострадал от коррозии Фото: ebay.com

Главная проблема заключается в том, у спорткара отсутствуют двигатель и коробка передач. Поэтому новому покупателю придется найти и установить их самостоятельно.

Интерьер авто также нуждается в ремонте. Внутри нет сидений, а также некоторой отделки.

В интерьере нет сидений Фото: ebay.com

Стоимость автомобиля составляет 95 000 долларов, но предусмотрен торг. Также продавец заявил, что может помочь покупателю восстановить спорткар, но за дополнительную плату.

Ранее Фокус рассказал, что в США на аукцион выставили спорткар Chevrolet Corvette 1954 года.