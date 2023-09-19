Германия, Франция и США: автомобили из каких стран предпочитают украинцы

Эксперты проанализировали рынок новых и подержанных авто и определили, какие модели пользуются спросом. Больше всего украинцы ценят немецкие и французские авто.

С начала года в Украине продано 165,3 тыс. новых и подержанных легковых автомобилей. Среди них преобладают немецкие машины. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Авто с пробегом в Украине занимают 77% рынка в 2023 году. В этом сегменте лидируют автомобили немецкого производства – их пригнали 44,7 тыс. Самое популярное немецкое авто в Украине – Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf является самым популярным авто в Украине Фото: Volkswagen

На втором месте – французские авто: их ввезли 17 тыс., а наибольшим спросом пользуется Renault Megane. Третья позиция – у авто из США (15,7 тыс. шт.), а лидером является электромобиль Tesla Model 3.

Новые авто в Украине занимают 23% рынка и в этом сегменте ситуация несколько иная. Больше всего покупают японские автомобили (8,5 тыс. шт.), а самым популярным из них является Toyota RAV4.

На втором месте – немецкие машины (6,4 тыс. шт.), а лидером является недешевый Volkswagen Touareg. Замыкают тройку китайские авто (4,5 тыс. шт.), причем и в этом случае самым популярным является Volkswagen – электрокроссовер ID.4, который собирают в КНР.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине вырос спрос на авто из Китая. Наибольшим спросом пользуются электромобили.

Также мы писали, что в нашей стране вырос спрос на электромобили.