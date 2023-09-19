В американском аэропорту заметили коллекцию редких суперкаров стоимостью $50 млн (видео)

В аэропорту заметили суперкары и гиперкары Ferrari, Lamborghini, Pagani, McLaren, Koenigsegg и Bugatti. Средняя стоимость одного авто в коллекции составляет более 3 млн долларов.

В международном аэропорту Лос-Анджелеса заметили коллекцию из 13 роскошных автомобилей. В нее входят суперкары Porsche, McLaren, Ferrari и Lamborghini. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Автомобильный фотограф effspot показал, как выглядит коллекция суперкаров общей стоимостью около 50 млн долларов. Все они припаркованы в аэропорту.

Вероятнее всего, владелец перевозил суперкары между штатами или за границу. В коллекцию вошли: McLaren Speedtail и Sabre, Porsche 918 Spyder и 911 Gunther Werks, Pagani Huayra BC, Lamborghini Centenario, Ferrari LaFerrari, Ford GT, два Koenigsegg Regera, Koenigsegg Agera RS, Bugatti Chiron и Aston Martin One-77.

Некоторые из этих автомобилей являются очень редкими и дорогими. Средняя стоимость каждой модели составляет более 3 млн долларов.

К слову, Koenigsegg Regera является одним из самых быстрых гиперкаров в коллекции. Он оснащен гибридной силовой установкой с 5,0-литровым турбированным двигателем V8 и тремя электромоторами суммарной мощностью 1500 л.с. и 2000 Нм крутящего момента. Он может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 404 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Дубае попал в аварию редкий суперкар Bugatti Chiron Super Sport.